受到業績疲弱衝擊，三星31日股價收盤大跌3.6％，報61,000韓元。對手SK海力士挫低2.4％，日廠瑞薩與東京威力科創跌幅分別為1％與1.35％，愛德萬下挫2.3％。

三星上季營業利益陡降至4.3兆韓元（約35億美元），較一年前同期銳減69％，創下2014年第三季以來新低水準。上季營收年減8％，降至70.46兆韓元。

三星透過聲明稿指出，上季商業環境大幅惡化，主要因為在全球經濟成長減速之際，需求疲弱。

按部門來看，核心半導體部門上季營業利益僅有2,700億韓元，較一年前同期暴跌96.9％，營收年減23.6％，降至20.07兆韓元。

三星表示，在全球經濟不確定加劇之時，客戶調整庫存以致需求疲軟，造成晶片價格大幅下滑。三星預期這項問題可能延續至本季。

手機部門上季營業利益年減36.1％，金額達1.7兆韓元。三星亦預測本季手機和電視需求可能進一步降溫，不過仍計劃在本周發表新版Galaxy S23系列手機。

儘管全球需求萎縮，三星並無意縮減資本支出，31日表示未來一年將持續投資，一反市場預期。三星去年半導體資本支出規模達47.9兆韓元。

大和資本市場分析師SK Kim指出，半導體業者若未大規模調整產量，可能難以緩解現行市場供需嚴重失衡。美光上個月宣布縮減資本支出和裁員10％，Kim認為規模遠遠不足。

即便經濟環境惡化，但三星預期下半年需求將會回溫。三星指出，雖然今年宏觀經濟不確定性依舊，公司預期需求可望在下半年開始復甦，三星的半導體業務將續強化市場和技術領導地位。