FOMC決策小組由12名成員組成，固定成員包括7名Fed理事與紐約聯準銀行總裁，至於其他4人則由地區聯準銀行總裁進行挑選，輪值時間為一年。沒有投票權的聯準銀行總裁仍可在會議中表達意見與看法。

今年取得投票權的成員包括新上任的芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）、費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）、達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）與明尼亞波尼斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）。

至於失去投票權的則有聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）、波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）、本月將退休的堪薩斯城聯準銀行總裁喬治（Esther George）及克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）。

曾在Fed任職25年的杜克大學經濟學教授米德（Ellen Meade）認為，新成員通常需要一段時間確定立場，並恐將與共識有所出入。根據歷史經驗顯示，與Fed理事相比，地區聯準銀行總裁更傾向持有不同意見，儘管如此，他們也僅代表7％的票。

她還補充，若要將他們定位為鷹派或鴿派，去年決策小組堪稱強鷹，今年則比較不鷹。

不過該情況也可能有所改變。米德指出，如果Fed副主席布蘭納德（Lael Brainard）離職，轉而去領導總統拜登的經濟委員會，這將使得Fed高層的意識形態再度趨鷹。布蘭納德被視為偏鴿的決策官員。

過去曾是Fed經濟學家、現今是Sahm諮詢公司創辦人的莎姆（Claudia Sahm）指出，由於不想讓外界誤認通膨已經好轉，Fed官員基本上口徑一致，就是要透過持續升息來對抗通膨升高。這也意味無論Fed投票成員如何改組，在目前「他們全都是鷹派。」