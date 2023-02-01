本周WTA泰國華欣女網賽，台灣女將們努力奮戰，率先於女雙告捷的詹詠然，31日換妹妹詹皓晴女雙6比1、7比5也奪勝，由於籤表在同一邊，姊妹倆再各拿1勝的話，就會在4強「網內互打」。

由於之前在澳洲兩站阿德雷德女網賽及澳網合作的中國大陸搭擋楊釗煊這一站休息，詹皓晴與同胞吳芳嫺搭配，首輪對上中國大陸王曦雨／紐西蘭蘿特菲（Erin Routliffe），第一盤在1比1平手後，詹吳組合兩破對手的發球局，加上自己的發球局成功保發，一口氣連下5局先取得一盤領先。

第二盤前10局，詹皓晴／吳芳嫺與對手各有兩次破發，雙方5比5僵持不下，關鍵第11局詹吳配再度出現破發機會，並於第2個破發點再次破發，最後在邁向勝利的發球局強勢保發，直落二收下勝利。

本站台灣還有女單好手梁恩碩也參賽，她從會外賽拚進會內，第一輪就遇到大會第5種子、世界排名第60的烏克蘭選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），首盤梁恩碩在搶七激戰下收下，可惜後兩局未能延續氣勢，最終7比6（7）、3比6、0比6無奈吞敗。