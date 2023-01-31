隨著核二、核三廠的年限逐漸到期，台灣並沒有跟上其他國家「延役核電」的腳步，而是任憑核電廠走向除役，美國對台灣的缺電危機，表現出愈來愈明顯的擔心與警告。美國著名網路傳媒《哈芬登郵報》(Huffpost)刊登了一篇介紹台灣廢核歷史的長篇報導，特派員考夫曼(Alexander C. Kaufman)訪問了台灣各界的人物，包括支持核電者的意見，與反對核電的民進黨政府，作者在有意無意間，透露了對台灣執意反核的憂慮。

文章的標題是「台灣正在退出核能，要付出什麼代價？」副標題更表現作者的擔憂：「這個島計劃在2025年關閉其最後一座核電廠，這可能會增加排放量，並更容易受到中國大陸的封鎖」。

考夫曼曾前往核四廠看過，他是這樣描述的「這座設施被鐵絲網圍起來，就像一座廢棄的堡壘，瘋狂的科學家可能會在那裡進行禁忌實驗。…它的主體是笨重的沒有窗戶的立方體，還有一個看起來像煙囪的東西。」

你對龍門核電廠的看法，取決於你對核能、核廢料的疑慮，是否高於對氣候變化，或可能爆發的第三次世界大戰的擔心。

如果你認為不管什麼情勢，都要關閉所有的核電廠，那麼你會很高興現在核四廠確實什麼都不做。2016 年，就在核四廠完工之前，執政的民進黨上台並迅速通過了一項國家法律，要求在 2025 年之前完成非核家園。蔡英文總統隨後定出關閉其他其他三座核電廠的時間表。

相對的，要是你覺得碳排放是嚴重的事情，台灣無法承受損失最可靠的無碳電力來源，而且中國大陸的威脅，就是對台灣的封鎖，那麼閒置的龍門電廠，就是象徵選錯了路線的紀念碑。

(核四廠)有2具1,300百萬瓦的反應爐，是目前最先進的商用核反應爐之一，在全力運轉時，無論外頭陽光普照，還是刮風下雨，(核四廠)都可提供台灣大約 7% 的電力需求，而且不會產生二氧化碳。現在台灣的大部分電廠是煤炭和天然氣，相當依賴能否穩定的進口這些燃料，而核電廠每換一次鈾燃料，可以穩定運轉長達兩年。這使得核能不太容易受到外部封鎖的影響。就像去年，美國眾議員裴洛西 8 月訪問台灣，台灣就遭到對岸相當明顯的武力封鎖。

特派員考夫曼也訪問了核四廠前廠長王伯輝，他對考夫曼說：「這對台灣不公平，對興建核四廠的工程師們也不公平。」

台灣面臨來自中國大陸的日益嚴重的威脅，全世界必須關注。自去年2 俄羅斯入侵烏克蘭以來，世界各地的權威人士都預測，中國大陸也可能對台動武，只是時間問題。當烏克蘭戰爭，造成俄羅斯天然氣和石油禁運，如何應對電力短缺時，核電廠突然成為最實用、最可靠的資產。

即使戰爭可能威脅到烏克蘭最大核電廠的安全，但烏克蘭官員仍在計畫在未來建造反應爐，並且購買電動汽車。因為由基輔控制的核電廠提供的電力，比使用俄羅斯燃料來的更有保證。

但是在台灣，戰爭的威脅似乎小於地震的恐懼感。例如 2011年發生在日本的大地震，並引發海嘯，淹沒了日本福島核電站的發電機，引發反應爐熔毀。

考夫曼訪問到蔡總統的特別助理陳冠廷，他說了台灣反核者的一種常見看法：「我們每個月都會發生地震….有時候，我們工程學無法解決那麼大的問題(指核災)。後果不僅僅是一代人要處理，它將禍延子孫。」

但是核電廠的風險可能被誇大了。根據一項先進電腦模擬輻射傳播方式的研究，核四廠就算發生類似福島的事故，即使污染區波及全台灣10% 的土地，但輻射劑量最多也就相當於5次CT掃描。一項日本的研究指責發現，福島禁區內的野牛，牠們沒有癌症激增的跡象，因此一些科學家認為，福島事故的輻射恐慌被高估了，疏散帶來的心理壓力，比輻射暴露帶來的長期健康風險更大。

事實上，台灣的核電廠在過去，經受住了地震的考驗， 1999年921大地震，是台灣近代最致命的地震，造成了數千人死亡，但是當時核反應廠全部自動關閉，直到在兩天後才重新啟動。

考夫曼訪問了環保署長張子敬，他說了反核者另一個看法，就是核廢料。

張子敬對考夫曼說：「核電安全是次要問題，主要問題是如何處理核廢料。輻射會隨著時間的推移以半衰期衰減，但用過核燃料需要幾百年，才能恢復到鈾的自然輻射值。與其他 32 個擁有核電廠的國家一樣，台灣的用過核燃料在核電廠內儲存了數十年。但是，台灣在偏遠的蘭嶼低放射性儲放場，在1980 年代引起了全國性的醜聞。」

張子敬說：「我們停止核電站運行的原因，是我們沒有足夠的空間來儲存核廢料， 這就是我們努力實現非核家園的原因。」

在台灣，早期核電廠的2座反應爐關閉後，很快就出現了電力短缺。在 2017年的104天裡，台灣都是電力不足的黃燈，並在2017年8月15日爆發了全台大停電。由於擔心第二年夏天還會出現更多停電，政府重啟了兩座停機反應爐中的其中一座。那一年，電力供應不足的天數，立即下降到 29 天，到2019 年為零天。

但是，這座反應爐將在今年 3月到期(核二廠2號機)，政府沒有延役計劃。

福島核事故後，隨著選民對核能的恐懼重新燃起，世界上大多數的民主國家都停用核能。日本所有核電廠全部停止，韓國也訂出非無核家園目標。德國也採取世界上最積極的核能淘汰方案。

至於美國，當時只保留了2座核電廠續建，其他全部暫停與廢止計畫。幾乎在同時，美國政府允許水力壓裂法，來生產天然氣，由於天然氣充應充沛，許多運轉良好的核電站也因虧損而停機與除役。

然而，隨著過去幾年的洪水、森林火災和異常暴雨等極端氣候，愈來愈明顯，許多國家開始重新考慮人類迄今利用的最高效、最零碳的能源(也就是核能)。至於俄羅斯入侵烏克蘭引發了全球能源危機，則徹底逆轉了多數國家對核能的看法。日本快速重啟其封存的幾座反應爐。韓國選出了一位致力恢復韓國核能建設的新總統。美國規劃與設計新的核反應爐，還在世界各地推銷與幫助建造。甚至連反核最明顯的德國，也不情願地延緩三座核電廠的退役時間。

但是在台灣，仍然堅決反對核電。在過去幾年裡，新建了多達5座的燃煤電廠，這些電廠也沒有捕獲和儲存二氧化碳的設計。台灣的能源目標是「2025年燃煤發電為30%」，低於目前的近45%。但是「50%天然氣發電」，高於目前的37%。

與環太平洋地區的大多數國家一樣，台灣沒有足夠的天然氣儲量，儲存的燃料僅夠一周左右。儘管他們計劃擴充儲存設備，延長到大約兩周，但去年中國大陸的飛彈演習威脅，足以中斷供應，因為在演習期間，運往台灣港口的天然氣運輸船都只能改道。

蔡英文政府最初的目標是「2025年，可再生電力達到20% 」，從而抵消廢核的損失。但是兩年過去了，在最近的統計數據中，風能的能源貢獻度只有1%，太陽能也只有3%。這幾乎確定無法實現其修訂後的15%目標。

即使如此，台灣仍然全力以赴地想要成為第三個成功廢棄使用核電的國家，上一個國家是義大利，但是義大利剛選出了一位支持恢復核能的總理。

要是台灣電力無法確保充沛與穩定，這將損害台灣的高科技製造業。與政府的意見不同，台灣的科技公司希望有核能。

考夫曼訪問到台達電(Delta Electronics)的義大利籍專案經理亞歷山德羅‧索薩(Alessandro Sossa)，他說：「我們(台達電)公司，就專營電池、太陽能設備，但是一個面積比馬里蘭州多一點、人口是荷蘭 1.5 倍的島嶼，根本沒有足夠的土地面積，布建可再生能源，還能滿足未來的能源需求。」

索薩說：「就我個人而言，我認為核能肯定也應該成為(無碳能源)這個等式的一部分。」

考夫曼引用台積電(TSMC)的可持續發展報告，當中警告，停電會威脅到台積電的發展，尤其是在能源需求將在十年內增加的情況下。

考夫曼再去旺宏電子，訪問到創辦人吳敏求，問到吳敏求對台灣缺電的議題時，他變得嚴肅起來。他說：「停電是一個比什麼都重要的問題。」

他留意到台灣電力使用是有優先順序的，高級的半導體製造廠影響較小，不怎麼被停電困擾。但鋼鐵業這樣的傳統製造業，在 2021 年抱怨一再停電，而且近年來，曾有數百萬台灣家庭遭遇停電，還曾造成致命事故，一位家庭看護患者，因為停電導致供氧機停止工作而死亡。

一些公司希望乾脆自己來發電，工業巨頭台塑集團就正在考慮，在其海外的生產基地，自己來建造小型核反應爐，可能地點在在菲律賓。消息人士稱，台塑希望政府能夠修改核子反應器設施管制法，允許私人公司也能在國內建造類似的反應爐，但沒有得到政府的回應。

吳敏求表示：「我們都曾向政府提出建議，核能可能是解決能源問題的方案之一， 我們都知道現在有新技術，很希望這個意見能被政府接受。」

他指的是小型模組式反應爐(small modular reactors，簡稱SMR)，本質上是低功率的核分裂反應爐，有點像海軍艦艇的那一種。分析師認為，與傳統反應爐相比， SMR更便宜、更容易建造，更安全，可望在2030 年代商用化。

經濟部次長陳正祺表示，台電公司也正在研究在台灣建造SMR 的可能性。「但如果人們不喜歡核電，政府不能強迫他們，現在就是這種情況。」

考夫曼的專文，接下來花了很長的篇幅提到台灣的藍綠政治鬥爭，核四歷年來成為主要的攻防點，轉折發生在2014年的太陽花運動。這場運動從反對兩岸經貿的ECFA，到後來佔領立法院，當時的總統馬英九選擇讓步。

幾乎在同時，民進黨大它林義雄絕食抗議核四廠，在兩星期後，馬英九選擇封存核四廠。

被問到封存核四的選擇時，馬英九說：「林先生已經被神格化了，不管他說什麼，人們都得聽從，我之所以選擇封存，是因為我想避免即將發生的更大衝突。」當被問及他所說的衝突，是否意味著他的政黨在選舉中失敗時，馬英九坦承「是的。」

蔡英文於 2016 年贏得總統職位，她所在的政黨充滿了強烈的反核積極分子。由於她所在的民進黨，控制著立法院多數席位，她把非核家園目標列入法律當中，不久後，把核四的啟動燃料棒運出國。

2018年11月，台灣的「以核養綠」「反對深澳燃煤電廠」公投，都推翻了蔡政府的非核家園法律與深澳電廠建案。但是政府反駁，認為核能問題的措辭令人困惑，所以不算數。無論如何，這場公投沒能讓政府改變政策。

與此同時，台灣又啟動了燃煤發電機組，而且愈來愈多。台近近年的枯水問題變得明顯，使得水庫與水力發電變得不那麼可靠。而太陽能和風能被證明並不穩定，而且受到農民和漁民的反對，他們聲稱太陽光電與風力機正在破壞農田和漁業。

2021 年 12 月，台灣舉行另一次公投，主題就是應否重啟核四廠建設，以及是否要在7,000 年歷史、生態敏感的藻礁上，建設天然氣進口碼頭。這一次，選民們否決了完成核四廠的建議，並勉強同意推進天然氣接收站的建設。

馬英九前總統對此感到憤怒，他說：「就在最近，當我們的總統與諾貝爾化學獎得主李遠哲交談時，李遠哲問總統： 2025 年以後會發生什麼？她的回答真是令人震驚。她說，『嗯，我的任期到 2024 年，所以之後就不是我的事情。』」

馬英九批評蔡英文的政源政策就是「愚蠢」。他說：「沒有國家用可再生能源取代核能，這是世界上最愚蠢的政策。為什麼？因為核能已經被認為是綠色能源。我們應該使用可再生能源，替代煤炭或天然氣，而不是核能。我看到現在越來越多的國家明白這一點。」

自台灣完成第一座核電廠以來的45年裡，形成了近 23,000束用過核燃料，燃料束裡有81支燃料棒，每支燃料棒裡有糖果大小的濃縮鈾丸。

與美國相比，美國有90多座核反應爐，這已少了一些，最多的時候達到119座，但仍然遠高於其他任何國家。從 1968年到 2017 年，美國生產了大約 28萬束用過核燃料組件。

這聽起來可能很多，但據美國能源部稱，這樣的數量只需要一個300公尺長的美式足球場，堆起10 碼高(9.1公尺，燃料束的高度)就可以全部裝下，其中包括自 1950年代以來產生的所有的用過核燃料。

相比之下，波多黎各的一所燃煤發電廠，產生了幾層樓高的露天煤灰堆。與核廢料一樣，灰渣通常儲存在發電廠的大型水池或堆中。但與受到嚴格監管的原子能站不同，煤灰經常擴散，比如滲入水道。雖然核廢料需要很長的時間才能降低輻射值，但是煤灰中的砷和汞，其毒性不會因為時間而衰減。

太陽能光電板和風力渦輪機在發電時不會排放廢物，但這些設備的運作時間並不長，受到壽命與故障而影響。到 2050 年，美國和中國大陸總共可能產生3000 萬噸廢棄的太陽能設備，大約是紐約市每年產生的垃圾總量的兩倍。在許多情況下，這些無法回收的設備只能堆積在垃圾填埋場。

雖然在最好的情況下，所有垃圾最終都可以回收利用。但是這是有爭議的，世界上根本沒有足夠的鋰、鈷和銅來回收舊的太陽能電池板、電池和電動汽車零件。

其實用過核燃料也可以回收利用。從反應爐裡退出的核燃料，仍然含有 95% 的能量，只是將核廢料加工再製，是一項成本高昂且複雜的工作，這就是為什麼只有法國、英國和日本等少數國家真正回收其核燃料的原因。

另一個缺點：回收用過核燃料，與濃縮武器級核武材料之間的分界很窄。台灣曾試圖自行精煉過，試圖研製原子彈，但遭到中央情報局的破壞，以避免與擁有核武器的大陸爆發戰爭。

考夫曼後續的文章是前往蘭嶼訪問，提到民眾對核廢料與健康的影響，以及環保人物明知台灣不適合只使用風能或太陽能，也知燃煤汙染量極大，卻仍然堅持反核的矛盾。但篇幅有限，節錄到此為止。