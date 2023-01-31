富邦金控(2881)旗下富邦人壽宣布，新任總經理陳世岳的資格審查案已通過金管會保險局核准，即日起(2月1日)起正式上任富邦人壽總經理。

富邦人壽表示，陳世岳接任總經理後，將帶領富邦人壽持續向前邁進，在現有的基礎上，繼續強化市場競爭力，帶領富邦人壽穩健成長，並在社會趨勢與市場需求之下，透過多元化通路服務，提供民眾多樣化保險商品。

陳世岳畢業於逢甲大學保險研究所，在保險領域從業逾30年，擁有財務精算、銀保及業務通路推展、經營企劃等全方位管理經驗。自1995年加入富邦人壽，陳世岳從基層開始歷練，績效良好，在2009年6月富邦人壽合併安泰人壽後，掌管公司銀保通路經營與發展，有效布局並發揮與台北富邦銀行之合作效益，促進銀保通路保費貢獻成長，寫下新高紀錄。

陳世岳規劃，將帶領業務部隊，充分展現富邦金控「金融百貨」整合綜效，亦全面延伸富邦金控Run for Green之ESG願景工程，落實多項綠色永續行動，綠色影響力持續擴大。