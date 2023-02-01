日本女星小林香菜曾是偶像女團AKB48成員，2021年她與35歲富商男友結婚並產下1子。好景不常，近日她的丈夫因涉嫌詐騙而被日警逮捕，小林香菜證實存款遭對方騙光，兩人已離婚。為了照顧家庭，小林香菜決定投入八大行業，希望大家能給予祝福。

小林香菜結婚時，對外宣稱丈夫擁有40億日幣（約新台幣8.6億元）的私人飛機和夏威夷別墅，正當大家以為她過著貴婦生活時，小林香菜的丈夫白岩伸也去年10月涉嫌以投資為名義，騙走3名女性8600萬日幣（約新台幣186萬元）而被當地警方逮捕，假富商的身分遭揭穿，小林香菜也是受害者之一，16日發文透露存款全被前夫騙光，訂婚戒指也消失，兩人已辦妥離婚手續。

小林香菜昨（30日）在IG發聲明，表示積蓄都被前夫拿走，但每個月都要繳納稅金和帳單，還有嗷嗷待哺的孩子要養，在這種艱困的情況下，小林香菜決定到東京六本木某家酒店上班。她表示知道這類型的工作會引發爭議，但成為單親媽媽後，無論未來會有多少的擔憂，都要為孩子努力，這是她深思熟慮下的決定，盼望大家能給予祝福與支持。

根據日媒報導，另一位女偶像「欅坂46」前成員志田愛佳也在小林香菜的酒店上班，她過去傳出以時薪日幣3萬元（約台幣6500元）誘拐女團畢業生下海，讓工作人員苦惱不已。

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