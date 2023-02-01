另外，傳統媒體天下雜誌、九八新聞台、飛碟電台找到Podcast新受眾，在新聞類節目搶下前三名。

SoundOn 2022年度聲音經濟報告顯示，女性比男性更是聽覺動物，Podcast聽眾的女、男比為58.8％比41.2％，主要年齡層依序為28-34歲（29.8％）、23-27歲（24.5％）、35-44歲（24.1％）、18-22歲（11.3％）、45-59歲（7.3％），23-44歲主要勞動力占了8成，居住地區集中於北部地區，高達59％，中部21％、南部19％、東部1％。而Podcast熱門收聽時段每晚6點至11點。

2022年Podcast最熱門的六大類別節目，商業類前三名依序為「吳淡如人生實用商學院」、「股癌」、「兆華與股惑仔」。喜劇音樂類前三名為「婊姐必請」、「瘋女人聊天室」、「雞來速」。教育類前三名為「通勤學英語」、「大人的Small Talk」、「劉軒的How to 人生學」。新聞類前三為「聽天下：天下雜誌 Podcast」、「九八新聞台」、「飛碟電台」。歷史類前三為「吳淡如人生不能沒故事」、「時間的女兒：八卦歷史」、「英雄說書」。社會與文化類前三為「呱吉」、「好味小姐開束縛我還你原形」、「法克電台by法律白話文運動」。

吳淡如的兩個節目分別在「商業」與「歷史」類別搶下雙冠軍，而傳統媒體如天下雜誌、九八新聞台、飛碟電台則在新聞類節目包辦前三名。

台灣2022年Podcast商業合作市場估計近10億元，廣告主平均客單價落在30萬，預計有超過3000檔節目透過動態廣告獲得收益，帶入破億廣告金。企業組織最偏好的合作形式，依序為動態廣告、業配、口播、委製節目、專訪等。

Podcast創作者收到的聽眾贊助金額，2022年平均單筆贊助金額458元，較2021年355元成長29％。