一名女上班族和男友交往快一年，發文表示在一起半年兩人就想要結婚，但她認為事業還沒穩定也不想要生小孩，不過男友卻相當喜歡小孩，更表示非常想要小孩，就算女友現在不想說不定以後也會想，直到她看到男友媽媽的訊息，寫出「不生小孩斷人後代是件很糟糕的事」，讓她徹底改觀死心。

女網友上討論版發文抒發心情。（圖／翻攝自DCARD）

女網友在「DCARD」發文，指出和男友在一起大概半年，對方就有結婚的念頭，但她覺得事業還沒穩定，更認為女生不管到什麼年紀都要經濟獨立。之前聽到男友很喜歡小孩，就順著話題跟男友說，「我是堅持不生小孩的，那你還想跟我結婚嗎？」，結果男友一直問為什麼不想生小孩，搞不好之後就會改變想法、生小孩不可怕會陪在她身邊之類的話。

結果她偶然看到男友手機家族群組，發現他們家在討論生小孩一事，結果男友媽媽認為，「愛情這東西充滿未知，一個家庭有孩子才能圓滿，孩子是兩人的潤滑劑，有孩子，到老才能相看不厭。我們的家庭幸福，為何不生養孩子，你身體健全，法院不會讓人領養小孩的，現在醫療進步，無痛分娩，哪會痛？『人真的不能大自私，只想到自己，斷人後代』，是件很糟糕的事。」

面對男友一家都想要生小孩的狀況下，女網友最後選擇分手。（示意圖／翻攝自pixabay）

她也表示當下男友回答「是現階段她的想法，搞不好之後她又改變想法了。」，雖然男友當下有幫她講話，但她依舊覺得相當無言，因此她也表示後來就跟男友溝通，在聽完對方想法後她也選擇分手，「不要耽誤彼此時間」。

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