想賺錢想瘋了？中國海南三亞是旅遊度假的好去處，不過當地一名董姓村民，以遊客車輛經過私人土地為由，對每輛車收取10元人民幣（約45元新台幣）的過路費，引發軒然大波。對此，當局展開調查，該村民的下場也曝光了。

有網友1月28日在網路平台爆料「三亞南山景區附近村民路上攔車收費每車10元（人民幣）」，遊客開車行經董姓村民家門前，被要求收取10元人民幣，駕駛不滿表示：「你們家的門口也是公共場所，只有你家房子才是你們自己家的，不差這10塊錢，給你10塊錢」。

董姓村民聲稱遊客經過自家土地，影響到他的生活。（圖／翻攝自微博）

影片掀起熱烈迴響，網友紛紛留言痛批：「這是懶漢行為，自己不努力賺錢，就想投機取巧，該！」、「這就是攔路搶劫啊」、「光天化日之下，如今還有這事」、「這就是土匪嘛」、「海南島這麽美麗的地方，就是被這些人搞到烏煙瘴氣！」

此事也引來當地政府高度重視，組織相關單位展開調查，經查情況屬實，「2023年1月25日至29日，南山村村民董某禾以遊客車輛經過自家土地，影響其生活為由，對過路的每輛車收取10元（人民幣）費用」，1月30日依法傳喚董姓村民，對方如實陳述私自攔車收費的違法行為。最後，警方依法對董姓村民實施攔車收費、構成敲詐勒索的行為處以行政拘留10日，收繳違法所得。

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