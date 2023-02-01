疫情時代重創旅遊產業，3年過去許多司機依然心有餘悸，中友交通遊覽車司機任柏龍說明許多同行面臨經濟壓力。中友交通企業負責人王凱宏總經理積極進行數位轉型，在經濟部「中小企業數位共好計畫」中與「亞路科技」合作，將痛點迎刃而解，在逆風環境創造利潤，也呼籲同行跳脫思維，進行數位轉型提升收入。

經濟部共好企劃助數位轉型 中友交通與亞路科技合作渡疫情

「疫情爆發後，客人都不敢參加旅遊，我們都放無薪假，有經濟壓力的司機都轉職了。」，中友交通遊覽車司機任柏龍回想3年前情況，依然心有餘悸。

中友交通企業總經理王凱宏表示，這3年把許多司機的資產燒光，車子也過了折舊期，而業主在沒有任何收入的情況，仍需要張羅員工，實在非常艱辛。

總經理王凱宏評估「經濟部中小企業數位共好計畫」活動內容，與「亞路科技」進行密切合作，多次開會討論內容後，決定對公司進行數位轉型。

總經理王凱宏和亞路科技總監黃佩懿都相當支持「經濟部中小企業數位共好企劃」，雙方進行資源整合，政府扮演導入的輔助的角色。(圖:中時新聞網攝)

他說，疫情增加旅遊業風險，隨時可能因應停擺，需要依靠數位工具才有辦法突破，選擇「亞路科技」與傳統產業進行資源整合，政府扮演導入的輔助角色。

總監黃佩懿說明，公司經營18年，有一套自己的系統，適合針對中小企業做SAS系統的開發，而總經理王凱宏原本就對數位化有所布局，過程中提出許多痛點。

「我們對痛點提出許多解方，王總發現成本比想像中低，但可以解決問題，增加業績。」總監黃佩懿說，協助微型企業轉型並不容易，中間需要經歷磨合與溝通。

她說，其中富有挑戰性的是數位化轉型開發不只需考量前後台，還必須考慮不同受眾間的使用習慣，這是以往沒有的做法，但完成後相當有成就感。

亞路科技總監黃佩懿說明，數位化的轉型開發考量前後台、不同受眾間的使用習慣，採用以往沒有的做法，但完成後相當有成就感。(圖:中時新聞網攝)

總經理王凱宏與總監黃佩懿都相當支持「經濟部中小企業數位共好企劃」，認為是個千載難逢的機會，能幫助想轉型的傳統企業，並搭上政府資源的順風車。

他們建議所有業者仔細思考並跳脫思考模式，在政府協助下進行數位轉型，能夠降低成本、增加收入，對於傳統產業來說無往不利。