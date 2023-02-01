谷林運算股份有限公司以數位化方式輔助中小企業達到ESG，總經理馮輝譯說明企業在做節能策略之前，須先完成碳盤查流程，才能基於現狀調配公司設備與人才進行完整規劃。關於企業永續，他認為目前企業傳承和淨零減碳等目標缺少誘因，期許強化綠色金融的策略，提供更好的借貸利率，以促進產業的營運循環。

「ESG分為三大塊，E主要指環境保護，是現在製造業最重視的一塊。」總經理馮輝譯知道許多中小企業有淨零減碳的目標，於是推出技術支援服務的數位化工具－企業雲端戰情室。

他說，企業在做好節能投入之前，需要先做好碳盤查，而谷林運算的雲端戰情室SaaS服務，能解決中小企業沒有IT機房與組織的癥結點，使企業中的專業人才能快速進行歷史盤查，訂定從根本解決的環境節能計畫節奏。

總經理馮輝譯表示，谷林運算同時將眼光放遠，提供的服務模式能在海外進行複製，目前初主力服務市場更從台灣更拓展至東南亞地區。因為全球的製造業升級都仰賴數據基礎，伴隨政府對新南向的支持，目前也跟著台商流向前往東南亞，建立當地經銷商夥伴為未來布局。

除了菲律賓、印尼、泰國，他認為越南市場是東南亞的業務拓展前哨戰，儘管不會於當地設立分公司，不過借由建立當地生態系夥伴，充實了在地施工維護和通路服務量能，已經有不少成功案例。

谷林運算服務模式海外複製，隨台商前進東南亞，建立經銷商布局未來。(圖:中時新聞網攝)

本次谷林運算和台企銀合作後，深入研究綠色金融模式，總經理馮輝譯發現它對中小企業有很大的幫助，且相當佩服前人所完成的典範，認為綠色金融的完善是加速產業升級最後一塊拼圖。

「我們看到2代回來做企業傳承，願意加大投資自己公司成就永續，也期望著手ESG的同時，能夠有更好的條件。」總經理馮輝譯提倡綠色金融能給予公司更好的借貸誘因。

總經理馮輝譯認同ESG精神，提倡綠色金融予企業更好借貸誘因。(圖:中時新聞網攝)

總經理馮輝譯認同ESG的數位化、人才培育、企業永續傳承精神，但發現市場上許多廠商擁有良好技術卻無用武之地，他們有更好的想法能夠改善企業環境，而綠色金融正是最後一塊拼圖，希望能藉由它提升誘因，用友善的ESG貸款利率，真正讓公司盈利，達到ESG循環健全，達到雙贏目標。

臺企銀創投副總經理陳俊卿表示，中小企業是帶動我國經濟成長的火車頭，截至2020年臺灣中小企業佔全體企業逾98 ％，2022年6月資誠企業管理顧問團隊調查顯示，因應ESG綠色數位轉型浪潮，有75％臺灣中小企業有意推動數位轉型。另根據資訊工業策進會、中華民國資訊軟體協會及資誠聯合會計師事務所PwC Taiwan於2022年6月發布《2021台灣中小企業轉型現況及需求調查》，35％的台灣企業表示，經歷疫情危機，更加速數位轉型的決心，將在未來三年大幅增加對「數位轉型」的投資。

數位轉型是企業永續發展的關鍵任務，中小企業轉型過程中面臨的主要挑戰及痛點是缺乏數位技能與人才、不知轉型如何分階段進行、不知業界最佳做法等。谷林運算掌握協助中小企業因應ESG綠色數位轉型商機，提出中小企業解決數位轉型痛點的完整方案，以設置在工廠收集資訊的數據盒（MOD)，結合自行開發的軟體及雲端運算，提供中小企業許多具價值的經營資訊，簡便及快速地滿足中小企業數位轉型需求並克服難題，是廣大中小企業進行數位轉型的最佳合作夥伴。