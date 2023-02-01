新年剛過，很多事情要啟動，這正是我們突破框架最好的時候。

就說公司需要招募新人吧！這時人資人員第一個動作很可能是，把徵才網站的職缺打開，讓流程再走一次。然而，你的職務說明有多久沒有調整了？它符合你目前的需要嗎？

資深顧問建議，不要只是沿用過去或模仿別人的職務說明。你應該好好地表達四個點：這個職務需要，且將被評量的技能是什麼？這個職務會帶來的影響是什麼？半年後這個職務的成功是什麼模樣？以及我們公司重視什麼？

另外，別太依賴履歷表。採取新的流程，破除偏見，可能會讓你找到更適合的員工（四二頁）。

在啟動今年的工作時，可能會有一些兩難的問題待解決，例如，我要多花一點時間在家庭，還是應該全力衝刺工作？

這時，別落入二選一的陷阱。因為看似矛盾的選擇其實不會完全對立，與其問，我應該選Ａ還是Ｂ？不如問，我應該如何兼顧Ａ跟Ｂ？視角改變，就有機會刺激不同的做法。

例如，加拿大一位企業家想要振興故鄉的經濟，又想保存當地獨特文化。於是他創立了一家飯店，建築設計反映當地文化，並採用當地島民製作的傳統工藝品，結果兩個目標都達成了（六四頁）。

這裡的關鍵是改變預設想法，設法融合兩個選項。這讓我想起，過去工作忙時，曾經有兩次到國外上課或演講時，我刻意帶著母親同行，既達到工作目標，也讓她終身難忘。

談到提高效率，創業家木下勝壽指出，很多人工作慢，是因為他們的工作方式是，「等一下再好好整理思考」。例如，他們開會時，打算之後再研究和確認不懂的部分。事後要釐清時，印象已模糊，或者必須再聯繫別人，速度和精確度都大幅降低。

相反地，效率高的人則是以「結束後馬上能進行作業」的前提開會，過程中釐清所有疑惑，會後馬上執行（一一二頁）。

難怪有句話說，「你不一定要很厲害才能開始，你要開始，才能很厲害。」

本文作者: EMBA雜誌總編輯方素惠

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘438期》)