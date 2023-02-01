告別去年的景氣與世界局勢，新的一年正轟轟烈烈地開始，每家公司都希望在今年有所突破。

因此，財星雜誌（Fortune）採訪了多位企業執行長，請他們分享在年初時，用來激勵自己或團隊士氣的做法：

1.練習感恩。財星雜誌報導，受訪者最常提到的字詞之一為「感恩」。發現公關公司（Unearth PR）創辦人蓋茲比（Georgia Gadsby）表示，每天早上她都會寫下三件自己應該心懷感謝的事物。

當她有負面情緒時，她會去翻看以前寫的感謝事物，常常立刻就能有正面的感受。這也能提醒自己管理一家公司的樂趣，以及擔任執行長的獨特之處。

其他公司的執行長也談到，上班時容易陷入每天要做的事情細節裡。這時，不妨適時提醒大家退一步看，一年前公司所設定的目標，以及現在已經走了多遠，以此為團隊打氣。

2.用期待，喜迎新年。一個人的心中有事情可以期盼，是最能激勵士氣的。受訪的許多企業執行長會利用年初，為新年設定雄心壯志的目標、安排假期，以及跟團隊成員見面談話等，以期待二○二三年會是豐收的一年。

家飾品公司立克（Lick）執行長倫頓（Lucas London），固定會在一月的第一個星期，請高階主管們列出公司年度目標與要做到的成果。第二週則請各部門主管向全公司報告部門年度計畫。

這個儀式化的做法本來的用意是，激勵團隊在新的一年努力工作，並且提倡當責，但是後來他發現，過程中自己也常常因此受到鼓舞。

3.善用「剛剛好就好」的智慧。就像放年節假期，許多人需要一點時間才能關機，開始享受休假時光。年初，也需要一些時間適應，進入工作的狀態。

想避免年初感到無力，可以擁抱瑞典人的智慧「不要太多，也不要太少」。顧問公司吉諾（Juno）執行長法凱奇（Ally Fekaiki）表示，要健康平衡度過一整年，不需要在一、二月時過度用力。年度成績是一場馬拉松，而不是短跑。

其他尋求平衡的方法還有，每天散步、規定自己一定要睡滿幾小時等。

4.弄假直到成真。身為執行長，你的心情會影響到整個公司。感到負面時，不妨試著先故作正向，直到自己真的有正向的感受為止。

計程車公司雪貝特（Sherbet）執行長摩士斯（Asher Moses）很在乎這一點。他會提醒自己保持正面，不要花太多心思在不能控制的事上。他也會試著把噪音阻隔在外，只聚焦在公司身上。

本文作者: EMBA雜誌總編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘438期》)