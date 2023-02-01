目前財星五百大企業的執行長中，包括麥當勞（McDonald’s）、萬事達卡（Visa）、星巴克（Starbucks）等公司執行長，有多達十六位曾經在百事可樂（PepsiCo）工作過。百事可樂儼然成為製造執行長的工廠。

財星雜誌（Fortune）分析，百事可樂有一套簡單的領導人發展策略，多年來證明有效。公司的整套系統能夠找到表現傑出的員工，然後大力培養他們，包括，安排他們在全球各地完成工作、提供他們導師與訓練課程，以及給予他們嘗試新點子的機會等。

公司使用的方法是由組織心理學家艾興格（Bob Eichinger）所提出，他規劃各種測驗以檢視一位主管的能力，還有如何讓他們成為更好的領導人。透過公司的績效評估系統、人力資源部門的性向測驗等，不限於何種職務，任何員工都有可能被選中。

百事可樂做得比許多公司更好的一個地方在於，提供員工清楚的升遷途徑。被公司選中培養成高階主管的員工，公司不會特別告知他們，雖然員工可能隱約會感到被特別對待，或者擁有更多機會。

公司之所以選擇不明說，是為了避免同事之間產生怨氣，並且讓表現傑出的員工有繼續辛勤工作的動力。然而，要在公司往上爬並不容易，需要經過長期的密集訓練，包括，在國外負責工作任務多年、帶領公司打入全新市場等。公司希望員工培養出快速決策的能力。

此外，百事可樂做得比許多公司更好的另一個地方在於，公司允許高潛力員工失敗。公司給予他們嘗試新點子的機會，最後如果失敗了也沒關係。

百事可樂人資長謝勒肯斯（Ronald Schellekens）表示，百事可樂的領導人發展模式，主要奠基於指派員工完成大型、不容易的工作，並且相信一點：只要公司願意押注在員工身上，他們終會開花結果。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘438期》)