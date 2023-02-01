一位新上任的企業高階主管寫信問史隆管理評論（Sloan Management Review），如何不再活在這個職位的前任陰影之下？尤其當前任成績亮眼，並廣受員工喜愛時。他希望自己不要老是想著前任，然後懷疑自己做出的決定到底好不好。

杜克大學（Duke University）教授、領導人教練向珊瑩（Sanyin Siang），回答了此位讀者的提問。她一開頭就指出，許多領導人都會遇到這個情況，只有少部分的人當上高階主管時，是一個全新的職務，沒有前任的問題。

向珊瑩表示，把自己跟前任比較，會影響自信，因此她提醒，不要跟現在已經不在公司的人比賽，誰能拿到「最佳人緣獎」。在擔任教練的實務工作中，她一再看到，成功的領導人能夠抗拒這種「想證明自己是最優秀的人」的衝動。

前任或許很受員工歡迎，但現在是你坐在這個位子上，他已經沒有辦法再多做任何事了。你則可以以他的成果為基礎，帶領團隊達到更高的層次。然而也有可能，公司希望你做出改變，公司想要進入下一個階段，需要擁有不同能力組合的領導人。公司現在需要的是你，而不是前任。

她提醒，人們常忘記，事情的發生有背景、有來龍去脈，不應把結果直接歸因於個人的優點或缺點。行為科學家稱此為「基本歸因謬誤」（fundamental attribution error），也就是，認為個人的功勞（或過錯）大於實際的影響力，而忽略了背景所扮演的角色。

考慮自己目前所處的整體情況，你所面對的挑戰跟前任所面對的，有什麼不同？公司目前是在什麼樣的階段？轉型、成長，還是全球擴展？公司目前需要什麼？你可以貢獻什麼，才算是恰當扮演了職務？

向珊瑩建議，把注意力放在未來的任務上，同時記得，你是在延續公司的故事，因此不可能把公司的歷史完全拋到腦後。當你有自信，知道自己是現在出任這個職務的適合人選時，你才能判斷，前任留下了什麼是你可以善用的，而什麼又是需要改變的。

此外，若情況適合，你也可以連絡前任，尋求他的看法與建議。最後要記得：自己正在不斷地學習與成長，你會改變，環境也會改變。不要害怕你還不知道怎麼做的事情，抱著期待，從前任留給你的基礎往上努力，跟你正在打造的團隊一起，完成你所相信的願景。

本文作者: EMBA雜誌編輯部

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘438期》)