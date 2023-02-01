台積電與南韓大廠三星在先進製程領域方面競爭激烈，韓媒示警，近來台積電、蘋果和Sony之間的合作關係日益緊密，在美日台結盟情況之下，三星正處於劣勢。

根據BusinessKorea報導，蘋果執行長庫克上月在推特在PO出他赴日參訪熊本的一所小學，下面寫道：「Sony是蘋果的合作夥伴，它製造世界上最好的相機感測器。」報導分析指出，熊本是台積電與Sony合資建設晶圓廠的地區，庫克的推文暗示，三方將展開緊密合作，共同遏制三星。

報導指出，台積電近期在美國亞利桑那州舉辦移機典禮時，包括庫克、美國總統拜登等美國大咖政要聯袂出席，也象徵著台灣與美國的技術聯盟。

報導引述分析師說法指出，隨著美日台之間的半導體聯盟越來越強大，南韓正在失去其在全球半導體市場的地位，尤其台灣2021年宣布將與美國和日本在半導體領域合作，美國和日本去年也建立半導體技術聯盟；反觀美國拉攏台日韓加入「晶片四方聯盟」(chip 4)，但南韓並沒有表現出積極的行動。

專家則表示，美國在半導體設計方面具有優勢，日本在設備方面有優勢，台灣則擅長高科技代工服務，南韓在半導體供應鏈扮演的角色卻不明。

報導提到，台積電正強化與美日的結盟，以拉大領先南韓對手的差距；南韓業者三星和 SK海力士等，則在中國建立起主要記憶體晶片生產基地，且在中國銷售強勁，代表這兩家南韓晶片製造商，恐很難加入美國主導、抗衡中國發展的半導體聯盟。