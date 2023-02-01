紐約史塔登島（Staten Island）一名男子酒駕車禍，造成同車的懷孕未婚妻被拋飛，7個月大胎兒從母體腹中撞出，落在地面身亡。

紐約史塔登島（Staten Island）28日清晨發生恐怖酒駕車禍，坐在副駕的懷胎7月孕婦被拋出車外，一條腿斷在20英呎（約6公尺）外，7個月大胎兒從孕婦肚子撕裂出來，拋飛在斷腿6公尺外，母嬰雙亡，不過肇事的酒醉未婚夫倖存，他30日出庭受審前才被告知未婚妻及胎兒罹難，當場痛哭失聲。

綜合史塔登島當地媒體「SILive」、《紐約郵報》（New York Post）報導，30歲的尼克奇克（Adem Nikeziq）28日清晨4時45分駕車載著23歲、懷孕7個月的未婚妻西爾梅塔（Adriana Sylmetaj）返家，不過卻高速撞上電線桿，導致轎車斷成2截，殘骸散落一地，西爾梅塔及未出生的胎兒當場死亡。

阿戈斯蒂諾（Nicholas Agostino）30日描述恐怖的車禍現場場景，「她在十字路口被發現，她的斷腿在20英呎外，她未出生的孩子劃破肚子，落在斷腿的20英呎外。」

根據美國嬰童用品銷售公司「Buy Buy Baby」的資料，這對情侶預計4月12日迎來女嬰，換句話說，車禍時西爾梅塔已經懷胎7個月。

Driver charged in killing pregnant girlfriend, 23, in Staten Island crash was wildly speeding: prosecutors



Boozed Adem Nikeziq, 30, faces charges of manslaughter and criminally negligent homicide:

“I was cut off by another vehicle and I crashed,” he saidhttps://t.co/yhkVfSJgWs — New York Daily News (@NYDailyNews) January 30, 2023

檢察官指出，監視器畫面顯示，尼克奇克的車高速撞上電線桿，儘管他本人供稱，是有其他車輛超車導致他撞車，不過執法人員指出，當下他眼睛佈滿血絲，說話含糊不清，還渾身散發酒味，據信他事後甚至告訴律師，不記得車禍當下幾小時發生的事。

尼克奇克目前被控二級過失殺人罪、二級駕車襲擊罪、二級危害他人安全罪、酒駕等多項罪名。

值得注意的是，尼克奇克30日出庭受審前幾分鐘才得知未婚妻及女嬰死訊，他坐著輪椅出庭時泣不成聲，無法控制情緒。

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