外媒引述消息人士指出，美國商務部已通知部分企業，將停止核發向華為出口供貨的許可證，意味拜登政府接近全面禁止向華為出售美國技術，美中科技戰再度向上延燒。白宮認為，此舉有助於遏止華為幫助北京政府從事間諜活動。

金融時報報導，美國商務部已告知一些企業，未來不會向華為提供出口許可證。美國國安官員認為，華為幫助大陸政府進行間諜活動，但華為予以否認。

2019年川普政府期間，將華為列入「實體清單」，嚴格限制華為取得美國技術，以打擊對美國國家安全構成威脅的大陸企業。不過，美國商務部仍持續對高通、英特爾等美企核發出口許可證，讓這些公司可以向華為提供與5G電信網路無關的技術。

近兩年，美國總統拜登對中國大陸採取更強硬的立場，尤其是在尖端科技領域。去（2022）年10月，拜登祭出最嚴苛禁令，全面限制美國先進晶片設備和技術供應給大陸企業，並於12月將包括長江存儲等36家陸企列入貿易黑名單。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）專家Martijn Rasser對此分析，華為這幾年跨入海底電纜和雲端等領域，增添美國國安更多隱憂，因此，商務部採取最新動作，是因為華為跟四年前只專注5G相較已大不相同。

業內人士表示，目前評估美方新措施對華為的影響還言之過早。

但另位專家則認為，美企無限期全面停止供貨，對華為來說當然是大災難，但如果不這樣做，結局可能會大不相同。

此前，傳出日本、荷蘭同意跟進美國，對大陸晶片出口祭出最新限制，荷蘭政府將要求荷廠艾司摩爾（ASML）不得販售深紫外光（DUV）設備給大陸，無疑對陸晶片業拋出核彈級制裁，而日本政府也對尼康（Nikon）做出規範。