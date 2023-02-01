新內閣31日交接上任，新任內政部長林右昌卻在當天凌晨1點半在臉書發千字文，貼了一張蹲下來和一名阿嬤對話寓意深遠的照片，並揭民進黨去年底敗選關鍵因素，並明說他出任部長後首要任務，要振興中小企業主無奈與氣憤的困境。媒體人謝寒冰在《國民大會》直批，內政部根本不管中小企業，還是他很不爽，覺得自己其實應該當經濟部長？因為基隆市做得不好，導致接班的蔡適應輸掉的人，怎麼好意思接這個部長呢？

「我不知道一個內政部長，在上任的前一天怒嗆總統？」謝寒冰表示，他其實在戳穿民進黨跟蔡英文的謊言，告訴大家說，政府這6年根本都是騙你的，「那請問這個內政部長，你打算幹幾天？你如果對這個政府不爽，覺得它有問題，你應該要站在人民這邊，去直接挑戰蔡英文。」

謝寒冰說，結果你(林右昌)是在臉書上寫寫罵罵也就算了，重點是，內政部根本不管中小企業，你內政部長耶，你到底要講什麼？還是你很不爽，覺得其實你應該當經濟部長？（主持人：他上一個傳聞是交通部長，啊他內心是經濟部長？）不然你講一個跟你部會完全無關的事情，到底在幹嗎？

「還是你現在心裡最耿耿於懷的是，你的北海市沒有成立？」謝寒冰強調，還沒有上任第一天就搞這種東西，確定內政部長能當得久嗎？至於基隆，之前很長一段時間，都是全國確診人數比例最高的，重症、死亡人數也非常高，「光是這一點，你怎麼對基隆市民交代？」

謝寒冰直言，因為基隆市做得不好，導致接班的蔡適應輸掉的人，今天怎麼好意思去接這個內政部長呢？「如果你真的有一絲絲反省的心，不要寫這些東西，先辭職吧！」