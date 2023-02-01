美國共和黨眾議院議長麥卡錫曾經承諾當選後將會擇期訪問台灣，近日在春季來台的傳聞甚囂塵上，但媒體人張禹宣指出，麥卡錫能夠帶來的，除了政治性的宣示美國在野黨聲援台灣，只有徒增兩岸的風險與加劇情勢的惡化，台中美三方全然不樂見的走向，倘若成真唯一獲利的只有挑起「反中牌」的美國在野黨。對於台灣而言不論接受與否，都將陷入兩難。這個無法說「不」的麥卡錫訪台，將是2025年的自我失敗預言。

張禹宣31日在臉書發文表示，首先談到麥卡錫訪台的本質，作為在野黨領袖麥卡錫不可能帶來任何實質軍售、經濟甚至台美協定上的任何承諾或援助，唯一能做的只有政治性的「聲援」，付出的代價卻是打破台中美三方的平靜。剩下的，唯有麥卡錫個人的利益，在經歷多次杯葛以及黨內分岐這才踉蹌上台，不管是成立「中國事務專責委員會」到仿效裴洛西訪台，都只為了透過「反中牌」鞏固國內選舉以及箝制拜登政府。

「換言之，此舉唯一受惠的只有麥卡錫與共和黨。」張禹宣提到，至於拜登政府與民主黨，在去年拜習會後雙邊已趨於和緩，近期中美會談也在陸續登場，國務卿布林肯則規畫將在2月訪陸，屆時勢必涉及台灣議題。美國國家情報總監海恩斯日前也透露，評估中國傾向「和平統一」。

張禹宣指出，在此時麥卡錫的訪台傳聞，等同利用國家主義逼著拜登政府不得不再舉「反中」大旗，焦頭爛額於國際政治，對國內衰敗的經濟議題分身乏術，麥卡錫再利用國內的舉債上限的議題，讓拜登難以說不，對於台灣而言不論接受與否，都將陷入兩難。

張禹宣強調，去年八月，裴洛西訪台一事，曾傳出駐美代表蕭美琴也有向裴洛西辦公室表達「不妥」，帶卻絲毫沒有「拒絕」的能力，如今換成在野黨的麥卡錫，倘若蔡政府接受將會得罪拜登政府，但在全面押寶美方的前提下，更沒有得罪共和黨的本錢，不管是蔡英文或者蕭美琴，都只能照單全收，這百害無一利，只能吹噓於大內宣的糖衣毒藥。

不過，針對蕭美琴曾表達裴洛西來台不妥傳聞，蕭美琴後來有回應，表示並沒有撤回邀請的說法，可能是訊息落差造成。

張禹宣直言，無法說不得麥卡錫訪台，表面上是聲援台灣，卻是給了中共武力犯台更好的藉口，促成2025年的自我失敗預言成真。