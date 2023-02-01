一名媽媽帶著3個小孩上門用餐，分了兩桌入座，豈料小孩離店，帳單卻留在桌上，店員看到後驚覺是霸王餐事件，緊急通知店長，店家也立刻PO文，喊話當事人回來結帳，未料1小時後發現竟是自己搞錯，刪除原文後發新文急忙道歉。

業者在臉書「我是士林人&我是北投人（士林區、北投區、大同區）」PO文向客人道歉。原來是媽媽帶著小孩入店用餐，並分兩桌入座，兩桌也分開點餐，小孩們吃飽後先行離店，媽媽則留在店內繼續喝咖啡，並將兩張帳單都結帳。

尷尬的是，店員發現空桌與結帳單，稟報店長後，店家便立刻PO文控訴，喊話當事人回來結帳，殊不知當時媽媽還坐在店內，直到媽媽結了2張帳單後，店家才驚覺兩桌是同一組客人，趕緊刪除原文，PO文道歉。

但由於當初PO文時，店家將監視器畫面公開，還清楚顯示了小孩的就讀學校，引發質疑，對此店長表示原欲第一時間刪除學校資訊，但文章更新需要管理員同意，因此才會刪除原文，重新PO道歉文，強調自己並無公審之意，同時也與當事人連絡上，表達歉意，對方也已接受。