美國已故傳奇搖滾巨星「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)的獨生女麗莎瑪麗普利斯萊(Lisa Marie Presley)，台灣時間11日才出席金球獎頒獎典禮，想不到，12日因心臟驟停住院，經緊急搶救仍宣告不治，享年54歲，近來外媒爆料她死前曾服用減肥藥、大量鴉片類藥物，體重在6周內狂掉22公斤，疑似是導致死亡的原因。

綜合《TMZ》、《Fox LA》等多家外媒報導，在麗莎瑪麗普利斯萊死前6周，除了遵守極度嚴格的飲食規範，還服用了減肥藥物、吸食鴉片類藥物，並接受了整型手術，以確保出席金球獎典禮，和爸爸貓王傳記電影首映會時，外貌和身材均在最佳狀態。在金球獎最後一次露面採訪中，麗莎瑪麗普利斯萊已非常虛弱，全程要人攙扶，說起話來口齒不清，沒想到竟發生憾事，而確切死因還待官方的報告出爐，預計要再等數個月。

事實上，麗莎瑪麗普利斯萊在9歲時，爸爸貓王就因心臟衰竭病逝，童年不順遂的她，因此染上毒癮，多年來，她一直和毒品和抑鬱症抗爭，即使爸爸留給她高達美金1億(約新台幣30億元)遺產，每月基本開銷可達9.2萬美金(276萬元新台幣)，到頭來竟被全數敗光，更背負400萬美金(約1.2億元新台幣)巨債。

This is just sad. TMZ releases information about possible cause of Lisa Marie’s death at only 54 years of age. https://t.co/KqCjLa9RKG — Juanita Broaddrick (@atensnut) January 31, 2023

好在她生前曾購買2份鉅額人壽保險，死後理賠金額高達3500萬美元(10.5億元新台幣)，扣除債務後，尚有3000多萬美元(9億元新台幣)，將平均分配給3名女兒，其中她的一對雙胞胎女兒尚未成年，將由信託基金暫時負責管理。

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