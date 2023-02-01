「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾作品，使用超過2700片LED打造光影沉浸秀。（吳松翰攝）

（左5）起台北市長蔣萬安、全聯董事長林敏雄、台北市前市長柯文哲，出席全聯 「光鑰未來_全聯25」點燈記者會。（吳松翰攝）

全聯25周年「光鑰未來」光影沉浸秀，打造元宵節最強燈區。（吳松翰攝）

全聯5米高的福利熊，預計吸引許多民眾前來拍照打卡。（吳松翰攝）

台灣燈會睽違23年，重返最初的源起台北，為響應解封後的首場國際大型活動，全聯福利中心特別打造「光鑰未來_全聯25」LED數位迷宮燈飾作品，全區使用超過2700片LED，打造光影沉浸秀，加上高達12米的數位數位光塔，及5米高的福利熊，成為今年元宵節最閃耀燈區。全聯董事長林敏雄表示，台灣燈會隔了23年再回到台北舉辦，一定要共襄盛舉，也感謝新政府團隊全力支持；台北市前市長柯文哲、現任市長蔣萬安也到場蒞臨。

「光鑰未來_全聯25」活動時間從2月5日至2月19日每天17:00～22:00登場，地點於台北市信義路五段100-1號四季酒店預定地旁，即起開放預約網站，可掃描專屬QRcode預約觀賞，每半小時一場，每天共10場。

每半小時展演一次的「Future Jungle光影秀」，分成兩大段落。第一大段開場為以裸眼3D製作的「全 聯25週年福利秀」，總長3分鐘。全聯吉祥物福利熊將以中央數位光塔為舞台進行表演，周邊的迷宮 牆面，將出現各種漂浮的音符與樂器，跟著福利熊進行大型的沉浸式表演，共同歡慶全聯25周年。而第二大段落則是12分鐘光影沉浸秀「四季迴響4season Life」，以台灣即將出現第一家國際知名五星級四季酒店為概念打造，使用《四季交響樂》為襯樂，並找來知名音樂人各別製作三部曲凸顯轉折，包含《四季經典曲》、《四季電音曲》、《四季變奏曲》，將讓參觀民眾進行前所未有的視覺與聽覺饗宴。