隨著陳建仁確定取代蘇貞昌就任閣揆，2024總統大選前哨戰也將各就各位。媒體人韋安表示，2024大選的關鍵將成為：「賴清德-親美、備戰、保和平」，「侯友宜-團結、自強、守國家（中華民國）」的路線之爭，他提出4個問題供人民選擇思考：1，誰能為台灣帶來真正長遠的和平與安定？2，誰能帶領人民建設和發展台灣？3，誰能把國家、人民利益置於個人和政黨之上？4，誰能受到信任，讓國家人民更好，而非前景叵測？

韋安在臉書發文指出，2024大選的關鍵將成為：「賴清德-親美、備戰、保和平」，「侯友宜-團結、自強、守國家（中華民國）」。

他提出4個問題強調，人民將選擇哪一條路線：

1，誰能為台灣帶來真正「長遠的和平與安定」？

2，誰能帶領人民建設和發展台灣？

3，誰能把國家、人民利益置於個人和政黨之上？

4，誰能受到信任，讓國家人民更好，而非前景叵測？