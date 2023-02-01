總統蔡英文近期宣布內閣改組，由前副總統陳建仁從蘇貞昌手中接下行政院長一職，然而在民進黨將迎來「賴清德時代」，小英此舉被外界解讀為是對副總統賴清德的制衡。而TPOC台灣議題研究中心發布最新的報告則顯示，陳建仁近期的負面聲量爆增，蔡英文的謀劃恐將落空。

藉由QuickseeK快析輿情資料庫，台灣議題研究中心分析蔡英文、賴清德、蘇貞昌、陳建仁幾人從2023年元月1日到30日這段時間的網路正負聲量和好感度，得到結果，竟是陳建仁負面聲量突破1萬則，接下來是蔡英文的7千餘則、賴清德3千餘則跟蘇貞昌的2千餘則。

台灣議題研究中心進一步指出，陳建仁最讓人注意的負面新聞是他2007年掛名投稿國際知名期刊《Cancer》，結果卻有抄襲嫌疑；另保有中研院特聘研究員職位，在領有月薪49萬元的情況下出任行政院長；以及之前對高端疫苗護航等事件。

而在好感度方面，多次請辭行政院長的蘇貞昌「居冠」達0.6，第二名賴清德0.54，蔡英文則以0.46排在第三，陳建仁0.39的好感排在最後。台灣議題研究中心分析，蔡的好感度落居第三，很大的原因是安排陳建仁接任行政院長，結果被外界看透是要避免權力流失，發生跛腳的情況。

另針對最近一個月的聲量總和，蔡英文為21.3萬、蘇貞昌則有16.9萬，賴清德緊追其後16.4萬，陳建仁僅有5.3萬。台灣議題研究中心認為，蔡英文寄望陳建仁主導的行政院成為「看守賴清德內閣」，並非簡單的事情，且賴清德、蘇貞昌的好感上升，也可能代表民眾看不太出蔡政府傾聽民意、改革弊端的決心。