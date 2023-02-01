澳洲一名正妹網紅弗爾納希爾（Natalie Fornasier）20歲那年驚覺腳趾多了1顆痣，就醫診斷竟是黑色素瘤，去年7月被宣判只剩幾個月的生命，和病魔抗爭8年多後，不幸在今年1月14日病逝，享年28歲，她的最後一則貼文，提及腫瘤讓她「全身24小時都在痛」，令粉絲們看得鼻酸不已。

根據《第7頻道新聞網》報導，弗爾納希爾8年前驚覺腳趾突然長了一顆黑痣，就醫檢查出惡性黑色素瘤，且已第3期，後來腫瘤轉移到身體其他部位，去年7月，醫師告訴她癌症已經末期，僅剩幾個月的生命，上月31日，她的老公亞力山大發文證實，她已在14日離開人世，傾訴對愛妻的無盡思念：「我愛上了美麗的靈魂，很榮幸能和妳相遇，我愛妳納塔莉，永遠永遠」。

弗爾納希爾生前最後一次發文是在2022年12月21日，她PO出一張擺滿花朵的花瓶照片，透露老公細心照顧她5年之久，需要好好休息，去年7月已開始緩和療護，更提及身體的不適：「我沒有輔助裝置不能走路，雙腳充滿液體，腫瘤帶給身體太大負擔，全身24小時都在痛，感覺還越來越大」，不過儘管她已時日不多，仍在文末呼籲所有粉絲把握當下，以及珍惜身邊的人。