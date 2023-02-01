警消獲報趕抵現場，發現已經連續延燒6棟透天厝，隨即拉起水線灌救。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

警消表示，目前正在確認火場內是否有民眾受困，正全力搶救中。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

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彰化》彰化暗夜大火連燒6間房 居民倉皇逃出幸運無人傷亡

吳建輝／彰化報導

彰化縣芬園鄉暗夜大火，31日晚間接近12點左右，芬園鄉永和路一處民宅發生火警，警消獲報趕抵現場，發現已經連續延燒6棟透天厝，隨即拉起水線灌救，警消表示，火勢在延燒約45分鐘後獲得控制，初步了解現場並無人員傷亡，至於詳細的起火仍有待調查釐清。

彰化縣永和路深夜不平靜，熊熊大火將黑夜照亮，現場不時傳出燃爆聲響，還有居民倉皇逃生的尖叫聲，由於火勢猛烈，已經延燒6棟民宅，消防局派出各式消防車輛15輛、救護車5輛、共11個消防分隊，將近50名的消防員前往搶救。

消防局表示，警消獲報後在8分鐘內趕抵現場，火勢集中在住宅騎樓位置，隨即拉起水線灌救，所幸經過45分鐘的搶救後，火勢就獲得控制，經查現場並無人員傷亡，算是不幸中的大幸，至於詳細的起火原因還有待進一步調查釐清。