女星李蒨蓉2004年嫁給身家超過20億的CEO李德立，婚後育有2名兒子，小孩目前在美國唸書，昨(31日)李蒨蓉錯過兒子打來的越洋電話，事後在簡訊得知兒子疑似確診，身在台灣的她非常擔心，巴不得立刻飛往當地陪伴，即使想到小孩已經長大，內心仍無法放下，道盡為人母的真實心聲。

李蒨蓉深夜在臉書坦言，近來兒子疑似確診，於是擔心起他在當地的狀況：「明天學校該如何請假？有沒有發燒？有沒有快篩？有沒有藥吃？」，但想越多內心就越混亂：「太多的擔心在時差當中，一時之間無解，想越多只有更多鼻酸」，最後只能選擇安慰自己，年輕人身體抵抗力好，容易恢復健康。

李蒨蓉心有感觸表示，很佩服有些媽媽陪同小孩出國念書，與老公分隔兩地，但轉念一想，小孩需要媽媽，若老公生病也是要人照顧，說著說著，更提到再過幾年，某些責任就得交棒給媳婦，自己其實到了該放手的階段，卻無法做到直喊：「放不了揪心的感受，這經歷就是我現在的心境，這感覺有點寂寞，很難解釋⋯」。

一番真摯話語曝光後，網友們紛紛在底下安慰：「我以後還是得面對像妳這樣的處境，所以孩子現在才9歲，我就常洗腦自己要放下」、「妳的選擇是對的，男生更需要獨立自主，他們會好好的～所有的事情都是他們獨自面對時會成為他們長大的養份」、「年輕人的抵抗力真的會比較好，別擔心會很快好起來的 」。