【愛傳媒游毓蘭專欄】台灣的交通要安全，是我就任立法委員以來，最想改善的問題。我國每年道路交通事故造成死亡三千人、受傷數十萬人，財損更高達五千億，且不斷有外國媒體報導我國交通的種種亂象，日本人在觀光指南中特別將走在台灣路上要注意的事項編成一章、CNN還稱我國為行人的「Living Hell」，彷彿提到台灣，交通都變成了外媒們不得不提的一個重大焦點。

而我國交通之所以會變成這樣子，其實是長年以來對於交通安全3E（教育Education、工程Engineering、執法Enforcement）的不落實導致的結果。

交通安全教育一直以來都不受重視，考照也常被垢病過於簡單，且沒有定期的審核換照與汰除機制，對於青少年的交通安全教育課程不足，導致未成年駕駛的事故頻傳；職業駕駛的規範與訓練不確實，才會發生連走在行人穿越道線上都會被公車撞死的人倫悲劇！

工程面更是有許多要改進的地方，全國的號誌標誌標線雖訂有設置標準，交通部的「因地制宜」大法讓各縣市政府可以各自為政，設計出許許多多令人哭笑不得的號誌和標誌，常常換一個縣市，甚至只是換了一個路口，道路設計與左轉等規定就完全不一樣，這要用路人怎麼安心上路？更不用說還有許許多多的 殺人設計隱藏在各地的巷弄中。而在車道設計上，對機車種種不合理的限制，更是造成車流嚴重交織險象的根本問題，而這些都是因為道路權責的破碎化，而且沒有一個完善的究責、審查機制，才讓各地方可以亂蓋一通。

而以上種種缺失，從中央到地方都沒看到問題所在，反而只會不斷地濫用所謂的「執法」來約束用路人，一旦發生A1事故，地方交通局與警察局第一時間的反應都不是檢討道路設計是否合理，而是選擇運用降低速限、廣設測速照相、增設號誌管理等治標不治本的方式去處理，甚至還將區間測速作為改善交通安全的萬靈丹，以為只要多設幾段區間測速，我國的交通安全就能改善。

這兩三年來，我為了交通安全付出不少努力，一直都是外委（非交通委員會）的我，除了每次交通委員會的質詢都不缺席，也延伸到與交通安全有關的議題，例如外送員交通安全、車輛保險、交通安全教育也都在各委員會質詢關注，更多次在院會總質詢中向蘇前院長提出我國交通安全就是國家安全的問題，急需改善。而對於法規面上的不完備，我除了提出多項修法以外，還提出了「交通安全基本法」草案，希望仿效鄰國日本，建立課責與國會監督機制，中央與地方政府都能有關於交通安全的明確規範，讓交通安全的3E改善能夠更有效率、系統化地去落實，共同朝零死亡願景努力。

一路以來，我一直獲得了很多專家、民間團體與網友們的支持，其實大家不是沒看到問題，而是我們的政府不重視、或用了錯誤的方法。

改善台灣惡劣的交通不是一蹴可及，希望在任期的最後一年，我能進到交通委員會，並將「交通安全基本法」排入委員會審查，即便走完整套立法流程時我可能已經卸任，可是對於改善台灣交通安全，會是一個重要的里程碑，這也是我對自己四年的任期裡的抱負與未來一年的展望！

新的會期即將開始，雖然我不一定能夠如願進入交通委員會，但我期許自己能夠不辜負楊庭豪、王黃冠鈞等因交通事故而殉職的兩位年輕警員，以及楊媽媽、王黃媽媽們對我的托付，在改善台灣交通，讓大家有一條安全回家的路上，我游毓蘭責無旁貸！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

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