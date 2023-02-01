康酷的體型最大，是袋鼠群的領袖。（動物星球頻道提供）

節目首集來到澳洲的新南威爾斯，芮伊哈維（Rae Harvey）曾經擔任樂團經理人，退休後在野生動物中心擔任志工，她第一次出任務是救援袋鼠，從此與袋鼠結下不解之緣。有感於袋鼠在澳洲受到不公平對待，駕駛撞死袋鼠時竟抱怨車子受損、袋鼠皮還被製成足球鞋，於是她成立袋鼠庇護所救援和野放袋鼠。

庇護所採軟野放方式，讓袋鼠自由在叢林探索再回來。（動物星球頻道提供）

庇護所以最自然的軟野放方式，讓袋鼠自由到叢林中探索，回來喝奶後再回到叢林，一直持續到袋鼠返回大自然，不再回來庇護所。庇護所裡一隻體型最大的袋鼠名叫「康酷」，是芮伊的最愛，與其他袋鼠不同的是，康酷被野放後仍常常回來庇護所，陪著小袋鼠散步、照顧生病的小袋鼠，也會在芮伊小屋外的沙發睡覺陪伴她，芮伊與康酷不離不棄的親密關係，成為彼此生命中重要的支柱。

袋鼠看著被大火摧毀的庇護所，驚嚇不已。（動物星球頻道提供）

2019年12月一場嚴重的森林大火延燒至芮伊的袋鼠庇護所，芮伊與志工凌晨驚醒在慌亂中逃離，她的袋鼠們也因為緊張害怕四處竄逃，看著眼前猶如世界末日般的景象，其他人都在擔心自己的房子被燒毀，但芮伊心中只擔心袋鼠的安危。野火結束後她獨自趕回災區，現場一片慘重，她在森林中搜尋時不敢抱任何期待，甚至許願只要能找到一隻生還袋鼠，她一定回來重建庇護所，沒多久她就在山丘上看到一隻大袋鼠，那正是芮伊掛念的康酷。

芮伊與袋鼠康酷經歷森林野火，關係更加親密。（動物星球頻道提供）

康酷帶領倖存的袋鼠回到庇護所，袋鼠們身上嚴重燒傷，只能躲在叢林裡，沒有食物跟水，也沒有救援，讓芮伊心疼不已。芮伊與康酷合力照顧袋鼠群，她四處找尋乾淨的水，康酷則保護並陪伴受傷的袋鼠，安撫牠們的壓力與情緒。經歷這場大火，芮伊與康酷一起度過難關，他們的關係變得更加親密。芮伊也因為康酷的生還，抱著更大的決心重建庇護所。

另外，還有抗癌鬥士與曾相識的海豚在加勒比海重逢；一對夫妻帶上心愛的羊，展開露營車遊牧人生；以及在南非的庇護所，一對夫妻準備將獵豹野放大自然的故事，人類與動物之間的真情流露，讓人感動不已。《動物情深》2月7日起，每星期二晚間10點在動物星球頻道播出。