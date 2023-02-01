百萬YouTuber陳映彤（理科太太）原定去年底將自己接受婚姻心理諮商過程的筆記，以「理科太太的諮商筆記－從自我覺察到自我療癒」之名，在網路上販售，卻因內容可能涉及「心理諮詢」引發多方論戰。經過一個多月的沈澱心情，理科太太獨家接受時報周刊CTWANT專訪，提到未來計畫與心境，坦言：「潑髒水只是暫時的，時間永遠戰勝一切。」

理科太太以自己過往2年接受1百多個小時的心理諮商經驗，在線上學習平台Hahow，用「學姊」身分將筆記內容募資販售，內容預計為總時長150分鐘的錄播影音課程，由理科太太教授並錄製，課程中也會涵蓋實作練習、講義等幫助學習的延伸服務。上線僅10多天共獲得2千7百多人贊助，募資金額更高達3百多萬元，同時間也引發網路論戰，而面對各界支持與不支持的看法，甚至是是否違法的部分？理科太太解釋：「『諮商』這兩個字在很傳統體系裡是很嚴重的字，雖然不犯法，但我會避免盡量用別的詞彙代替來表示尊重。」

理科太太曾因「販售心理諮商課程」引發喧然大波。（圖／取自理科太太臉書）

當時理科太太親上火線，在社群媒體上發文反擊「酸民惦惦啦」，然而在經過多方考量後，在2022年12月21日宣布停止課程，將退費給消費者，理科太太發出聲明表示，選擇不再讓盈利與否、未知的內容模糊初衷；她也不認為「諮商筆記」內容可以取代心理專業，而是鼓勵大家尋找適合自己的心理師，至於原本的網路課程，未來調整內容後，將免費釋出在Podcast上，平息爭端。

提到當初分享筆記的初衷，理科太太說：「其實寫作過程剛好整理了我這兩年從第一次到最近和心理師對談所發現的事，過程中察覺到自己階段性的改變，和對我自己人生的幫助，還有看見自己的人生。很少有人有機會可以有時間剖析自己之後，最後自己串起來的過程我學到很多，這是我非常寶貴的經驗。」但後來整件事的發展則是她始料未及。

理科太太曾親上火線要酸民「惦惦」。（圖／取自理科太太臉書）

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