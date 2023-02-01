去年六月底，人氣男神曹佑寧（小曹），與前輔大校花女友鍾蕙羽共同宣布分手消息，分手原因曾被網友猜測是因曹佑寧到大陸拍攝網劇，和女主角余玥有不少親密對手戲，私下還互動頻頻，因此惹怒鍾蕙羽向余玥開砲，最後六年情也因而告吹。時隔半年多，時報周刊CTWANT補捉到鍾蕙羽有了新歡，新男友騎著機車來接她，她歡歡喜喜跨上機車離去，而這段新戀情似乎也受到姊妹淘們的認可，滿臉笑意的她看起來非常幸福。
一月10日晚間十點多，現在是知名網紅的鍾蕙羽，和幾個友人走出台北市大安區一家高檔燒肉餐廳，眾人在餐廳門口道別後陸續離去，鍾蕙羽則和一名女友人坐進等在路邊的轎車。奇怪的是，車子就這麼停在原地哪也沒去，似乎並不打算開走。
約莫十分鐘後，一名穿著白襪加拖鞋的男子騎著電動機車停到車後方，隨後鍾蕙羽便和友人一起下車，幾個人互相打了招呼。此時，一隻臘腸狗興奮地緊盯著鍾蕙羽搖尾巴，巴不得掙脫繫狗繩從男子的機車踏墊躍下，原來這條臘腸狗正是鍾蕙羽的愛犬Koi。
幾個人寒暄幾句後，友人驅車離去，鍾蕙羽則搭上男子的機車，也不管身上穿的是短裙，一腳直接跨過坐墊上車，看來相當豪邁。隨後，兩人一狗一路直奔台北市松山區一處住宅大樓，並直接騎進停車場，幾分鐘後兩人身影出現在一樓大廳，搭乘電梯上樓。而這個地方正是鍾蕙羽的新住處，
日前鍾蕙羽從日本旅遊返台回到家進門時還在IG上貼文，照片正是該大樓的大門入口。而當天早上的貼文上更可以看出兩人一狗出門散步的影片，男子同樣穿著拖鞋和白色襪子。在告別了舊戀情後，如今已經不僅有了新歡，而且兩人的發展看來相當神速，已經展開與新男友同進同出的新生活。
而1月14日過生日的鍾蕙羽，也開心地在IG分享許多慶生的照片，完全不避嫌地將她和男友的合照PO出，雖然照片中還有其他姊妹淘好友，但小倆口黏在一起的模樣，關係昭然若揭，她還在IG上感謝她的「媒人」，也引起網友們好奇留言問她這是不是新男友，可見就如同過去和小曹交往一般，鍾蕙羽似乎並不想談偷偷摸摸的戀愛，而是很樂意與粉絲網友分享自己的感情世界。
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