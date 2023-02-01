（新春大紅包，中華電信董事會通過，每位員工加發15,000元激勵獎金。圖／林淑惠）

新春大紅包!中華電信31日董事會通過，在取得大股東交通部的支持下，中華電信決定每位員工加發一次性激勵獎金15,000元。這是繼2020年全面調薪3％～5％，2022年1月1日起調薪4％，並額外加發一次性激勵金。以及2022年6月調高新進人員起薪約6％之後，中華電信再度在農曆春節過後，送給所有員工大紅包。

另外，中華電信育兒福利加碼，自2023年1月起，每胎生育補助提升至2萬元，0～6歲的托育津貼提升至每月1,000元。

去年11月底，中華電信工會提出兩大訴求，一，2021年未依照對外宣稱幅度加薪，應立即補足2,500元，加上今年年初加薪5,000元，總共加薪7,500元。二，應立刻調整新制勞退提撥率由6％調高至15％以上。

中華電信回應工會反應，於31日董事會通過加發每人15,000元一次性激勵獎金，中華電信表示，由於2022年中華電信整體經營及財務績效雙雙超標，再創亮麗績效，為將營運成果與員工共享，及激勵全體同仁再接再厲，期持續打拼衝刺高績效目標，為公司永續經營，經董事長謝繼茂與經營團隊極力向股東及董事爭取，順利於董事會通過，發放給每位員激勵紅包15,000元。