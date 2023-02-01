國民黨台北市議員游淑慧近日表態將投入2024立委黨內初選！游淑慧今(1)日透露，看到一篇讀者投書暗指她不自量力一事，游淑慧強調，「這不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心」，游說明初衷並表示若有機會進國會，將檢視民進黨執政期間4大事。

針對表態投入立委初選，遭暗指不自量力，游淑慧今在臉書撰文說明初衷本心。游淑慧指出，投書中網友提到去年議員得票數，她並不是最高票，無法說服藍營支持者可以勝選，但她透露，去年九合一選後一個月，她便和黃呂錦茹、李彥秀分別聊過2024港湖人選的問題和她們想法，才開始思考究竟該不該投入以及能不能做好。表態願參加國民黨2024立委初選，爭取提名，挑戰民進黨現任的高嘉瑜委員，游淑慧強調，不是一個自不量力的決定，而是一個思考後全力以赴的決心。

游淑慧提到，這八年來的兩次立委選舉，民進黨太多席，而國民黨太少席，導致在國會監督上，國民黨無力、民進黨無心，讓政府充斥著囂張或怠惰的行政官員，「如果人民不滿意現在的民進黨政府，民進黨立委絕對是放任怠惰的幫兇」。

游淑慧說她是數字控與資料狂，若有機會進入國會，最想做的事就是看民進黨執政期間，近20兆的錢到底花到哪？給到誰？怎麼花？游淑慧提到，將針對幾件事檢視，包括

一，針對前瞻計畫8800億的使用流向、效益做一個完整的了解，看有多少像新竹棒球場那樣的大祕寶？有多少變成選舉綁樁的標案？

二，針對防疫特別預算8400億的使用方式再次嚴格檢視，將疫苗採購的過程解密，了解高端疫苗採購的必要性，更要比較台灣採購價格與國際均價有無龐大價差，幾次發放的振興券的印製、發放及未領取券的銷毀執行狀況。

三，檢視民進黨政府這幾年龐大數量的限制性採購案，看看這些限制性採購案為什麼要限制？都是哪些人拿到標案。四、關於民進黨政府巨額的媒體採購、網路行銷預算，也該全面清查到底是政策行銷還是他們的政黨行銷？「好好的把關公帑的運用，絕對是民代的首要工作之一」。

此外，游淑慧說若國民黨國會能有足夠的席次，她希望能廢除NCC，因為NCC已成箝制新聞自由那雙髒CC的手。

游淑慧認為，高嘉瑜是全國知名度和話題量最高的委員之一，挑戰她是艱困任務，但再難她也不能逃避，狹路相逢勇者勝，是她信奉的從政原則。不管高嘉瑜與民進黨的愛恨情仇如何，說了多少良心話，游淑慧說高在立法院過去的各種表決，一樣選擇順服黨意、背離民意，她仍是民進黨的一份子，這就是現實，「挑戰民進黨、下架民進黨，讓台灣重新回到正軌，是我們2024的共同目標」。