29歲女星林真亦因為擁有姣好的臉蛋與傲人的身材，被封為「微笑女神」，曾客串電影《大尾鱸鰻2》，在《角頭2：王者再起》演瘋癲嗑藥女，獲得不少好評。於（30日）林真亦在IG分享和自家愛貓互動的照片，卻意外洩出「傲人上圍」，看了血脈噴張。

林真亦日前在IG限時動態分享一張照片，寫到自家愛貓，「因為捨不得叫牠下去，每次看著牠的口水滴下來的瞬間，時間就好像變成0.5倍般的慢速...」，照片中能看見林真亦躺在床上，讓貓咪舒適地趴在她的胸前，溫馨的畫面卻讓眼尖的網友注意到林真亦豐滿的上圍。

林真亦的限時動態引人遐想。(圖/林真亦 IG)

定睛一看，林真亦只穿著粉色U領上衣，露出大片雪白肌膚，貓咪就直接趴在林真亦胸上，手機的視角是從頭往身體的方向拍攝，意外洩出深邃的事業線，「邪惡視角」讓許多粉絲看了全暴動。

事實上，林真亦擁有68萬粉絲追蹤，去年年底不但推出實體寫真書《真心真亦Sincerely♥Yuna》，掀起一波搶購潮，同時，她參與角頭影集的拍攝以外，還用心經營YouTube的釣魚頻道，行程相當忙碌，也讓她的名氣再度攀升。