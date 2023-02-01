泰山審計委員會獨董陳敏薰及杜英達在1月17日審計委員會中，傳出通過將在3月16日召集股東臨時會以全面改選董事議案，但泰山公司派至今仍不承認此一決議。

泰山在昨晚間發出聲明稿表示：

一、為何該審計委員會違法？

112年1月17日召集之審計委員會開會通知日為112年1月10日，依照「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，及本公司章程規定訂定「泰山企業股份有限公司審計委員會組織規程」（簡稱「組織規程」）第七條第二項規定：「本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成員。」應於會議召開前七日通知(不包含通知日與會議當日，因此自1月11日起計算七日至1月17 日之翌日可開會)，故最快可合法開會日期應為1月18日，是以該會議於1月17日召開明顯違法。

二、 審計委員會召集人可任意更換？

杜英達獨立董事來函宣稱審計委員會召集人由陳敏薰獨立董事更換為杜英達獨立董事，然卻未經全體獨立董事合法互推程序，來函所稱更換審計委員會召集人，應屬違法。

三、 非法召集會議之決議，後續作為勢必充滿爭議！

以此不合法之審計委員會決議為基礎，欲召開臨時股東會，未來將造成更多爭議，徒增法律訟累，且勢必損及股東之權益。

泰山強調，公司與所有獨立董事、交易所及主管機關均保持暢通聯繫管道，自1月17日以來也頻繁透過函文溝通釐清，為了讓所有股東與社會大眾也能同步理解公司維護股東權益的用心，故於今日發布重大訊息與新聞稿向社會大眾說明，請主管機關、泰山公司全體股東，能支持本公司堅定遵循法令立場與作為。