電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》在台灣上映僅17天票房已衝破3億，登上台灣電影史上日本電影票房第二，僅次於《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，然而Coser「殺氣」日前特意裝扮成《灌籃高手》女主角之一的井上彩子去看電影，讓網友紛紛大讚「根本本人」。

殺氣在臉書粉絲專頁「Fresa黑莓與Max殺氣」發文表示，自己在28日看完《灌籃高手》電影，接著便提醒之後要看電影的影迷「記得要帶衛生紙…真的會激動到落淚！」並附上自己當天看電影時Cos的穿著，可見她身穿紅黑配色的外套內搭白色上衣，反戴棒球加上低馬尾捲髮的造型，簡直神還原《灌籃高手》井上彩子經理人的模樣。

然而，照片一出，上千網友紛紛前來朝聖，更直呼「神還原，100%的像」、「簡直從電影走出來的」、「難怪宮城愛死彩子」、「兒時以為晴子美，成人才知彩子寶」、「也太強了吧！怎麼可以那麼像啦～～」、「這是從電影裡走出來的彩子吧」、「第一次想要的是彩子不是晴子」。

事實上，電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》不只在日本當地及台灣票房成績亮眼外，連載南韓該電影票房竟連續蟬聯13天榜首，也成為南韓2023年首部吸引百萬人次觀看的電影。