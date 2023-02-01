吳姓毒犯去年因吸毒被送觀察勒戒，但他計畫逃亡，先在戒治所舍房內吞下筆蓋，製造戒護就醫機會，在醫院病床上掙脫手銬，並拿起醫院的滅火器，噴灑攻擊管理員，意圖脫逃，結果被管理員及醫院人員合力攔下。台北地檢署依妨害公務、脫逃未遂罪起訴吳男。

起訴指出，43歲吳男因吸毒，去年8月9日起進入法務部矯正署新店戒治所觀察、勒戒，吳男8月19日上午在舍房吞服筆蓋，戒治所派管理員戒護他到新店耕莘醫院就醫。

院方檢查後，將吳男留在醫院急診室走廊上觀察，20日凌晨，2名管理員在場戒護吳男，並以手銬將吳右手銬在病床欄杆上。不久，吳男掙脫手銬，趁2名管理員不注意之際，自病床上坐起，拿取放置在床尾牆角的乾粉滅火器，噴灑2名管理員，並往走廊另一端逃跑。

結果醫院人員發現，與管理員合力攔下吳男，吳男的脫逃計畫失敗，事後戒治所將吳男移送北檢偵辦。檢方認為，吳男涉犯妨害公務、以強暴犯脫逃未遂罪，依法起訴。