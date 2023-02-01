過年不少人趁著連假出國，一名網友表示，休假找朋友在台灣旅遊，大家卻都不感興趣，但明明在台灣旅遊很方便，讓他無法理解台人愛出國玩，卻對國旅興致缺缺的原因，引起網友熱烈討論，不少人直呼景點大同小異，但交通糟糕、住宿昂貴卻和品質不成正比，因此大家有錢寧可出國玩，也不想留下來被當盤子。

一名網友日前在PTT上發文表示，這次過年10天連假許多人出國玩，但因為他的工作是輪班制，因此只能休前面幾天，他本來想約朋友在台灣旅遊，結果大家都興致缺缺，讓他非常好奇背後原因。

原PO指出，台灣明明風景宜人、購物便利，到處都有超商、大賣場，食物也很多元，而且語言通用，治安又好，還不用辦護照。反觀出國旅遊容易面臨語言不通、飲食不習慣以及交通不便等問題，但還是一堆人對出國旅遊趨之若鶩，究竟台灣旅遊業出了什麼問題，才會讓大家都這樣不感興趣。

貼文引起網友熱烈討論，綜合網友的回應認為本島旅遊不吸引人有3大關鍵，包括住宿價格和品質不成正比、景點大同小異且交通很糟糕，「品質沒有跟上價格」、「景點又髒又舊又無聊又貴」、「景點無聊，房間又貴，又會塞車」、「沒特色啊 從南到北都差不多」、「景點＆食物同質性高，甚至連紀念品都大同小異」、「住宿削盤子」、「住宿品質差又貴，一樣的價錢寧願去日本」。