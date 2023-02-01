國民黨台北市前議員羅智強的環島之旅今（1）日邁入最後一天，已走了800公里、近100萬步，他強調目的是要用自身的例子，來勉勵國民黨以及國民黨想參選總統的各方要角。羅坦言，自己當然想當桃園市長，但他更想要政黨輪替，所以當國民黨提名了張善政，他仍毅然決然選擇支持；同樣的，所有目前檯面上被點名的「準總統們」，從藍到白到無色，他們全部都很棒卻都沒政黨輪替來得重要，故他2024只支持「會贏的人」。

羅智強今日早上6時於臉書發文，刊出在桃園市議員牛煦庭與大批民眾陪同下，大家舉著國旗環島的照片表示，今天是環島41天的最後一天，有各方好朋友的相伴，他從新北市新莊走到桃園龜山，走了800公里、近100萬步；也在大家的支持下，他從民調落後，最後戰到《TVBS》民調藍綠第一名，雖最後未能如願參選桃園市長，但他選擇成全張善政並盡全力地輔選，也很欣慰張贏得了桃園市長。

羅智強指出，他想用自身例子來勉勵國民黨，以及國民黨想要參選總統的各方要角，他當然想當桃園市長，但他更想要政黨輪替，所以當國民黨提名了張善政，他相信張是一個正派有能力的好市長，就毅然選擇支持，因為個人的委屈一點都不重要，台灣的民主、政黨的輪替才重要。

對此，羅智強進一步強調，就跟選擇支持張善政選桃園市長一樣，他也知道，這一次在野陣營想要角逐總統者眾，各個滿腔熱血、滿懷抱負、正派優秀，但他萬分萬分的想要拜託這些準總統們，無論是侯友宜、柯文哲、趙少康、張亞中等人，大家都很棒也都很優秀，也許他們都想要當總統，但是他們都沒有比「政黨輪替」更重要，「對我來說，2024我只支持『會贏的人』」。