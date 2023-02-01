清晨受輻射冷卻影響，氣溫偏低，氣象局表示今晨最低溫在苗栗5.7度，白天回溫，氣象專家吳德榮指出，明（2日）起3段式變天，明天東北風增強大台北及東半部轉雨，北台灣稍轉涼，周五氣溫回升，周六立春當天鋒面移入，中部以北短暫雨，周日元宵節降雨減緩，下周一第二波鋒面到，中部以北轉雨。氣象局也表示，周六是降雨最劇的時刻。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄撰文，今（1日）白天起乾冷空氣續減弱，各地晴朗穩定，在陽光下溫暖舒適，晚上偏涼，日夜溫差很大；有心血管疾病及年長者應特別注意保暖。北部氣溫8至25度，中部8至26度，南部9至27度，東部9至25度。

吳德榮說，未來一周無強冷空氣，但明起是短波盛行的天氣型態、北台灣天氣將變化快速、頻繁，先是明天（2日）東北風增強，大台北及東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨，新竹以南晴朗穩定；北台灣稍轉涼，中南部白天舒適微熱、早晚微冷，日夜溫差大。周五（3日）東北風減弱，北台灣氣溫略回升，北海岸、大台北東側及東半部偶有局部短暫雨，桃園以南晴朗穩定。

吳德榮說，周六（4日）補班日，也是24節氣中第一個節氣立春，鋒面雲系移入，北台灣稍轉涼，中部以北轉有局部短暫雨。周日（5日）白天起鋒面雲系減弱、北移，降雨減緩，氣溫略升。下周一（6日）鋒面雲系再度移入，中部以北轉有局部雨。下周二（7日）雲系減弱、遠離，天氣好轉，氣溫略升，模式持續微調，應隨時注意最新資料。