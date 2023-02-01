被視為造成民進黨九合一選舉敗選原因之一，目前正在前新竹市長林智堅打論文抄襲官司的調查局新竹市調查站調查官余正煌，1月11日開庭時就傳出去(111)年考績被打為乙等，且今(1日)起轉調內勤，造成內部及外界反彈並質疑余遭到秋後算帳，但調查局昨天打破半個多月來沉默特別對外表示，外界傳言並非屬實，余正煌去年的考績是甲等，並非外傳乙等。

余正煌去年自訴林智堅違反著作權案，今年1月11日首度開庭，事實上當天就有消息傳出余的去年度工作考績遭評為乙等，並從外勤轉調內勤。余正煌本身也在在個人臉書PO文反嗆，「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」。

而與余正煌熟識的調查官則私下表示，余去年度考績被打乙等，如今又被轉調內勤職務，前因後果很多，但「事實上就是秋後算帳」。不過，調查局今天晚間表示，余去年考績為甲等

去年九合一選舉期間，前新竹市長林智堅台大國發所碩士論文遭踢爆涉嫌抄襲學長余正煌台大國發所碩士論文。最後台大國發所認定林智堅碩士論文抄襲，撤銷台大國發所碩士學位，原已獲民進黨提名的林，也退出桃園市長選舉，造成進黨布局大亂而導致全國選情慘敗。

余正煌考績被打乙等消息傳出後，在調查局內部引起不少議論，不少同仁在群組中痛批局本部，余正煌平日工作表現相當優異盡責，怎樣都輪不到乙等。

但令人為何此事喧騰半個多月來，調查局都未做任何回應，直到昨天晚間調查局才打破沉默簡短表示，余正煌去年(111年)的考績是甲等，外界傳言並非事實。但中間是否有轉折，相當啟人疑竇。