南韓近日接連爆出以假報告逃兵役的案件，如「VIXX」成員Ravi便偽造癲癇病例，以社會服務要員（類似替代役）入伍，更有所謂的「逃兵仲介」以此為生，不少人紛紛受到牽連被警方調查。對此，昨(31)日，經紀公司Bistus娛樂發布聲明，證實旗下演員宋德浩正在接受警方調查，而他的IG帳號現已關閉。

現年29歲的宋德浩曾出演諸多大熱韓劇裡的配角，舉凡《D.P：逃兵追緝令》、《少年法庭》、《模範計程車》、《機智的醫生生活》、《Missing：他們存在過2》等，雖然並非主演，但因其演技精湛，飾演惡角時更讓人恨得牙癢癢，因此後續的星途備受看好。

豈料，日前逃兵役的風波席捲整個演藝圈，昨日有韓媒爆出韓劇《D.P：逃兵追緝令》中有演員以假造癲癇報告逃兵役，對此Bistus娛樂在其後發出聲明證實消息的真實性，指出：「去年夏天，宋德浩在網路上搜索『如何推遲入伍』，因而有「逃兵仲介」聯絡，並建議健康檢查時假裝癲癇，最終他以演技成功讓兵役等級判定為第4級，只需要以社會服務要員身分入伍。」

'병역 비리 게이트' 라비→송덕호, 브로커 진술에 연예계 '발칵' https://t.co/fVZa59KmcP — 연예줍줍 (@yejubjub) January 31, 2023

而今宋德浩目前正在接受警方調查，他更道歉表示：「對於引發這些風波，我深表歉意。」此外，據了解他也確定從tvN的新劇《有利的欺詐(音譯：이로운 사기)》中下車，未來的星路恐被葬送。消息在韓網論壇《theqoo》上引發討論，尤其是宋德浩曾出演過以逃兵為主題的《D.P：逃兵追緝令》更讓網友們覺得相當諷刺，話題不斷。