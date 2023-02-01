陳建仁內閣昨（1月31）日上路，其中外交部長吳釗燮的留任引發討論，因曾傳出他將與駐美代表蕭美琴互換職務、前立委郭正亮並說吳釗燮是被美國退貨，但昨遭吳否認。不過，國民黨台北市議員徐巧芯爆料，比起蕭美琴，總統蔡英文沒那麼信任吳釗燮。

徐巧芯昨在政論節目《少康戰情室》解釋，她有跟一些駐外使節聊過，這些使節們認為吳釗燮「非常大小眼」，吳對一些「可以讓他講出鷹派言論」地區的使節特別好，但對一些他認為是「邊陲地帶」的使節則不太理會，他們提出的要求，吳也「裝作沒有看到」。

徐巧芯接著說，有一次一個使節年紀大，家人也老了，因此想要退休，該使節寫了一封包含檢討外交部問題的辭呈信交給外交部；但後來蔡英文才得知該使節要走，因此追問吳，該使節「為什麼要走？沒有寫信表示一下嗎？」，吳與外交部於是告訴蔡該使節的離任原因。徐巧芯爆，隨後蔡要求要將該使節留下，徐認為「吳釗燮會搞小動作，蕭美琴跟蔡英文的關係就比較不會這樣」。

針對郭正亮的「退貨說」，吳釗燮昨參加完內閣團隊交接典禮後受訪表示，「我本來就沒有要去駐美，也沒有說要被美國退貨這件事，這些都是假的。」