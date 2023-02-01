「PTT表特女神」葛盈瑄活躍於廣告及模特兒領域，近來轉戰戲劇圈，知名度攀升的她，累積近20萬粉絲，不過近來卻被爆料是介入已婚髮型師婚姻的「狐狸精」，她昨(31日)在沉默數日後首度發表聲明，強調「絕無任何踰矩行為」。

葛盈瑄與已婚髮型師的曖昧對話，日前被截圖爆料，只見該人除了難掩怒火痛批她是婊子，更以聳動標題寫下「IG網紅葛盈瑄當狐狸精！？被發現之後關版了？」，她在沉默數日後首度做出回應，只見貼出全黑照片，可見心情相當沉重，接著表示與男方為工作上的合作關係，絕無任何踰矩行為，而在事發當下，也主動聯繫對方及說明事件緣由，強調身為公眾人物，未來會加倍謹言慎行。

葛盈瑄與已婚髮型師的曖昧對話，疑似被正宮截圖爆料。（圖／取自Dcard）

葛盈瑄表示此事件引發軒然大波，對遭到被波及的工作夥伴、合作廠商等人致上歉意，希望在她出面說明始末後，所有謠言、惡意詆毀及言語攻擊能就此停止，接著強調「如有任何人以聳動、誇大或不實之標題或内容報導，亦或是轉載涉及損害本人聲譽者，將依法訴諸法律行動。」

正宮對於葛盈瑄的處理方式相當不滿意。（圖／取自IG）

對於葛盈瑄的一番解釋，正宮也轉發其道歉聲明，表示1/28日私訊並提供道歉方式，既沒有要錢也沒有要她公開致歉，只希望能私下道歉便不再追究，豈知至今仍未得到回應，忍不住嘲諷：「不曉得是不是公眾人物訊息太多所有沒看到，傷腦筋，不願意也可以說個NO啊」。