好市多不定期推出商品優惠活動，高雄一名男網友表示，昨日到中華店採買，發現科克蘭衛生紙一串389元，現在特價每串只要359元，折價30元，且是全台好市多門市都適用，但活動是快閃優惠，只有1月31日和2月1日兩天，他將資訊分享到網路，直呼「隔壁的女生一口氣拿了5串」，貼文曝光吸引一票網友討論。

原PO昨（1月31日）於臉書社團《COSTCO 好市多 商品消費心得分享區》指出，昨上午到好市多採買發現科克蘭衛生紙一串原價389元，現在做活動一串359元，折扣30元讓他相當驚喜。

原PO表示，此優惠適用於全台好市多門市，但活動是快閃優惠，只有1月31日和2月1日兩天或售完為止，他說旁邊購物的女生一口氣買了5串。

圖文曝光，吸引不少網友回應，「昨天才買…..」、「剛好有特價，當然要先囤」、「天啊！我昨天才買欸！沒買到優惠價」、「懷念299元的售價」、「台灣的物價很多都回不去了⋯⋯」、「我在北屯店買了，剛回家」、「才便宜30元嗎？怎麼這麼少？」、「昨天去新莊買沒有」、「有特價就買起來」、「中和有，我下午在中和有買到」。