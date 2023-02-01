銀行業2022年稅前淨利4321億元，年增達465億元或12.1％，在金融三業中獨紅。其中，國銀3919.4億元、年增達16.3％，信合社30.7億元、年增達11.6％，外銀在台分行108.6億元、年減1.1％，陸銀56.3億元、年減8.9％，票金及儲匯則分別年減達31.5％及25.4％。

金管會指出，銀行業受惠升息及放款增加，帶動國銀利息收入年增880.7億元、投資及其他收益年增88.5億元，雖因市場波動加劇造成財管客戶觀望，手續費收入年減137.5億元，缺口仍有效被填補，帶動整體獲利創歷年新高。

外銀、陸銀去年獲利略減，主因升息墊高資金成本，與總行及海外聯行往來的淨利息收入縮水。票金因殖利率上揚侵蝕持有票券評價淨利益，儲匯則受金融市場波動加劇衝擊，使去年獲利分別減少達42.3億元及38.9億元。

保險業2022年稅前虧損186億元，較前年獲利4111億元爆減4297億元、大幅轉虧。其中，壽險業獲利1719億元、年減達2166億元或55.75％，產險業虧損達1905億元、較前年獲利226億元大幅轉虧、爆減2131億元。

金管會指出，保險業從前年獲利創新高一舉摔至虧損，主因產險業受防疫雙險之亂理賠海嘯拖累，虧損幅度創下歷年新高，壽險業則因股債市巨幅波動，導致投資淨收益減少。

證券期貨業2022年稅前淨利663.33億元，年減達725.08億元或52.22％。其中，券商471.3億元、年減達716.03億元或60.31％，投信業135.72億元、年減達20.68億元或13.22％，僅期貨商56.31億元、年增達11.63億元或26.03％，唯一繳出成長表現。

金管會表示，受升息、通膨、俄烏戰爭及國際政經局勢影響，去年台股交易量年減35.63％，使券商經紀業務收入年減520.91億元、自營及承銷收入年減達402.95億元，轉投資收益亦年減73.57％，雖有股利收入增加及營業費用減少，仍使券商去年獲利大減達6成。

而投信投顧業去年獲利衰退，則是受管理資產規模縮減導致手續費等收入減少，僅期貨商受惠銀行存款利率調升，帶動自有資金及客戶保證金存放銀行利息收入增加，成為唯一獲利成長者。