陳俊宏表示，證券公會今年7項推動業務中首要就是「籲請儘速完成權證避險降稅修法」，證券公會10年來努力推動調降權證避險專戶標的股票買賣證交稅至千分之1，行政院去年12月8日院會會議審查通過，立法院在111年12月16日完成一讀交由財委會審查。懇請立法院在今年新會期一定要通過修法，預期修法將可形成提高權證成交量、有利交易稅增加、投資人可買到較便宜權證的三贏局面，才能活化權證市場。

在精進發行及交易制度方面，建議證券商可辦理過渡性融資業務(Bridge Loan)，並建議放寬創新板IPO案件承銷制度，來引進風險承受度更高的基石投資人參與，而部分額度可透過公開申購方式，讓合格投資人參與，希望透過更多元的承銷方式，吸引不同屬性且適格的投資人參與創新板市場。同時，公會也建議再縮短盤中零股交易撮合間隔時間至5秒，讓盤中零股交易價格更貼近仟股交易價格。此外，也建議鬆綁ETN相關規範及強化行銷推廣。

深化複委託業務服務朝2大方向邁進，1是建議開放證券商複委託業務得辦理外幣融資；2則建議複委託業務得辦理出借業務。

證券公會也持續推動掛牌商品多元化，公會參考瑞士交易所上市結構型商品類型，建請櫃買中心通盤研議證券新種金融商品(結構型商品)可否上櫃掛牌交易。此外，考量銀行已可發行以外幣計價的結構型金融債券，建議開放證券商也可發行外幣計價結構型債券。

證券商財富管理信託業務方面，去年金管會開放證券商可提供金錢信託及有價證券信託各種信託服務，即證券商可進一步發展結合安養及協助退休理財規畫等功能的信託商品。公會除了開辦CFP(國際認證高級理財規畫顧問)相關課程，也正規畫開辦信託相關課程，培育信託人才。

建立融通業務風險總歸戶機制上，公會已和證券周邊單位成立專案小組，研議建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制，將擔保品種類、擔保品價值計算標準及其運用範圍予以整合，提升投資人擔保品運用效能，及證券市場的風險控管。

強化證券商資安防護機制部分，公會將持續有效結合主管機關、證券周邊單位、證券商及第三方資訊業者力量，共同建立一套資安管理標準並全面納入監管，協助證券商精進資訊安全治理，做好全方位資安防護，讓台灣證券市場朝更健全的方向發展。