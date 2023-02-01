一名失戀的女網友分享，最近剛和男友分手，點開A片來看卻看到哭，因為突然想起對方也曾與自己這樣親密，回憶湧上心頭就突然崩潰了，貼文引起熱烈討論，不少妹子留言安慰原PO說「你不孤單！」分手後真的會看著看著就哭了，但時間會撫平所有傷痛，以後會有更愛你的人出現。

一名女網友昨在Dcard上發文說，最近和男友分手了，心血來潮看A片，結果看到片中男女主角的互動，忍不住想起前任也曾與她這樣親密無間，但如今她身邊卻空無一人，巨大落差讓她忍不住嚎啕大哭。事後她也好奇詢問大家是否有過看A片很難過的經驗？她想到剛才暴哭的自己，覺得實在很荒謬。

女網友表示，她知道有些人可以做到「性愛分離」，但不是每個人都是這樣。她認為性愛是兩人很愛彼此、很信任對方的時候才會發生的事情，雙方願意以最赤裸的樣子跟對方袒裎相見，那個瞬間真的會覺得對方是這個世上最靠近自己的人，因此分手之後，曾經這麼親密的人變成陌生人，真的很令人難過。

不少女網友爆共鳴，「分手3個月，我也會看到哭」、「自己來的時候，會想著對方在幫自己服務才有辦法進入情緒，結束後想到兩人已分開，就會開始無法控制的掉淚」、「我也是這樣，妳不孤單，但不要擔心，遲早會有下一個讓你開心的男生」、「看到想到前任會哭，完全同感」、「分手後會邊看邊開始大哭，哭到停不下來的那種」、「之前剛分手也會，想到不會再跟他做了，就超難過」。