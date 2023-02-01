一名在父親開設的補習班擔任班主任的少東，見到一名貌美的正妹小美前來應徵工讀生，竟趁著疫情期間補習班遠距教學，公司內只有他和小美兩人之際，竟偷偷將網路購買來迷姦水摻入小美飲料，導致小美昏睡在地，當場親吻胸部猥褻，但進一步要硬上時，卻因小美雙腿僅微張而無法得逞。事後小美提告，阿明一審遭判4年，經上訴後，兩人賠和解償160萬元，但高雄高分院仍依妨害性自主未遂罪，維持4年原判，仍可上訴。

根據判決書，阿明在父親所經營之補習班擔任班主任，110年6月，一名正妹小美前來應徵工作，阿明見小美年輕貌美，竟心生歹念，當時因新冠肺炎疫情（COVID-19）嚴峻，補習班採取遠距教學而無學生前來補習班上課，竟利用僅有他與小美到班之機會，趁機想對小美下手。

當晚阿明將旋將補習班鐵門拉下，趁小美於用餐中暫離餐桌之際，偷偷將自網路購買俗稱迷姦藥水之「F水」約半瓶摻入小美之飲料中，還將飲料拿到廁所將冰塊倒掉，再放回餐桌。

小美用餐完畢不明究裡喝下該杯飲料，立刻因藥效發作全身癱軟昏倒在地板上。阿明接著親吻小美胸部，並進行性侵，卻因小美雙腿僅微張導致未能順利進行而未遂。

阿明一審遭判4年徒刑，但阿明事後以160萬元與小美和解，小美也向法官求情輕判，但二審法官認為，阿明有性騷擾及強制猥褻前科，且他下的藥量相當可觀，導致小美昏迷22小時，惡行重大，因此維持原判。仍可上訴。